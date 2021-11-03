Контррозвідка на Донеччині затримала члена агентурної мережі ФСБ

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Контррозвідники Служби безпеки України звітують, що виявили та припинили діяльність на Донеччині членів агентурної мережі, що діяла під кураторством ФСБ РФ, і координував її один із бойовиків розвідувального підрозділу терористичної організації “ДНР”.

Про це йдеться в пресрелізі СБУ у середу, 3 листопада.

“До складу групи входили громадяни України, які були завербовані на тимчасово окупованій території Донецької області, та маршрутовані для здійснення розвідки військових об’єктів у районі проведення ООС для вчинення на них диверсійних акцій”, – йдеться в повідомленні.

Одного із членів мережі затримано і повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, а також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Стосовно інших вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

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