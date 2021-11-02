Зеленський переговорив з Байденом у Глазго

ФОТО: TWITTER ЗЕЛЕНСЬКОГО

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту у Велику Британію зустрівся і поговорив з очільником США Джозефом Байденом. Обговорили Донбас.

Про це Зеленський написав у вівторок, 2 листопада, на сторінці у твітері.

“Під час розмови з Джозефом Байденом у Глазго обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. США продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в Україні”.

Під час розмови з @POTUS у Глазго обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. 🇺🇸 продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в 🇺🇦. pic.twitter.com/PlkOmDJngZ — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2021

Деталі розмови наразі не відомі.

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