Зеленський переговорив з Байденом у Глазго

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту у Велику Британію зустрівся і поговорив з очільником США Джозефом Байденом. Обговорили Донбас.
Про це Зеленський написав у вівторок, 2 листопада, на сторінці у твітері.
“Під час розмови з Джозефом Байденом у Глазго обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. США продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в Україні”.
Під час розмови з @POTUS у Глазго обговорили безпекову ситуацію на Донбасі. 🇺🇸 продовжують підтримувати територіальну цілісність і реформи в 🇺🇦. pic.twitter.com/PlkOmDJngZ
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2021
Деталі розмови наразі не відомі.
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