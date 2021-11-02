Поліція закрила справу проти ветерана Андрія Пекельного, який під час самозахисту вбив одного з шести нападників

Андрій Пекельний під час судового засідання, фото Правотворця

Поліція закрила справу проти ексвійськовослужбовця Андрія Пекельного, який під час самозахисту вбив одного з шести нападників.

Про це у вівторок, 2 листопада, повідомляє Правотворець.

“Слідство встановило, що захищаючись Андрій Пекельний діяв правомірно і в межах необхідної оборони. Нагадаємо, Андрій Пекельний, учасник АТО з Тернопільщини, відбивав напад 6 п’яних зловмисників, що увірвалися до його будинку. В цей час у помешканні була і його матір. Ветеран смертельно поранив ножем одного з нападників, коли ті увірвалися, вирвавши дверні ручки та розбивши вікна”, – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці звинуватили ветерана за ст. 121 Кримінального Кодексу України в умисному вбивстві при перевищенні меж самооборони і обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

“Зазначимо, що самооборона – це право кожного громадянина. І неприпустимо звинувачувати людину в тому, що вона захищає себе та близьких під час нападу злочинців”, – підкреслили в Правотворці.

Нагадаємо, 2 травня, на Великдень, в селі Глещава на Тернопільщині 24-річний ексвійськовослужбовець Андрій Пекельний, захищаючи себе і матір від нападників, які намагалися потрапити до в будинок, смертельно поранив одного з них – мешканця сусіднього села Володимира Воробця.

Пекельному оголосили підозру за ст.118 Кримінального кодексу України (умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця). Зараз він перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Розслідування справи передали в головне слідче управління Нацполіції до Києва.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що слідчі звернуться до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу Пекельному з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов’язання.

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