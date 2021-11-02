Рада у першому читанні та в цілому ухвалила держбюджет-2022

2 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні та в цілому проєкт закону “Про Державний бюджет України на 2022 рік”.
Держбюджет на 2022 рік розглядали по спецпроцедурі, в рамках якої було розглянуто та ухвалено в цілому проєкт постанови “Про висновки та пропозиції до проєкту закону України про Державний бюджет України на 2022 рік”, передає “Суспільне”.
“За” проголосували 273 народних депутатів. Голоси дали фракції “Слуга народу” – 226 (із 229), “За майбутнє” – 16 (із 17), “Довіра” – 19 (із 20) і “Батьківщина” – 2 (із 22), а також позафракційні – 10 (із 15).
Із фракцій ОПЗЖ, “Європейської солідарності” та “Голосу” законопроєкт не підтримав жоден депутат.
Депутати почали розглядати документ ще 20 жовтня, утім всі подані поправки, а їх було понад 4000, вдалося розглянути тільки за три засідання. Остаточно ухвалити бюджет на наступний рік Верховна рада повинна не пізніше 1 грудня
“За попередньою оцінкою для врахування всіх пропозицій необхідно 80 трильйонів гривень. За підсумками роботи, проведеної в комітеті, комітет підготував проєкт постанови щодо висновків та пропозицій до законопроєкту та таблицю пропозицій”, — розповів під час виступу голова бюджетного комітету, депутат від “Слуги народу” Юрій Арістов.
Під час розгляду фракція “Батьківщина” наполягала на відправленні проєкту бюджету на доопрацювання. Зокрема, лідерка фракції Юлія Тимошенко наголосила, що видатки на медицину, передбачені бюджетом, менше ніж 5% ВВП, що передбачено законом.
“Влада заклала у бюджет на наступний рік 2,9% ВВП на медицину. Це означає, що під час пандемії вони поставили дефіцит системи охорони здоров’я такий, що людей неможливо вилікувати ні від яких захворювань. Ми вимагаємо додатково виділити на медицину 112 млрд гривень”, — заявила Тимошенко, але її пропозиція не була врахована.
Згідно з проєктом бюджету на 2022 рік, медична галузь отримає 193 млрд гривень, що на 37 мільярд більше, ніж у 2021 році (156,2 млрд гривень).
Передбачається, що середня зарплата лікарів зросте на 56% — до 22 500 гривень (за бюджетом на 2021 рік — на 30%).
Мінімальна зарплата лікарів складатиме 20 тисяч гривень. Середня зарплата медичного персоналу зросте на 34% — до 14 500 гривень, а мінімальна зарплата медперсоналу складатиме 13 500 гривень.
На освіту уряд пропонує виділити 190 мільярдів гривень. Це на 21 мільярд більше, ніж цьогоріч. А отже — підвищення зарплат вчителів, підвищення в 1,5-2,5 раза стипендій для студентів закладів вищої освіти та професійно-технічних установ.
Стипендії для студентів планують збільшити у півтора, два рази. Мінімальна стипендія складатиме 2000 гривень, для відмінників — 2500.
На пенсійний фонд у 2022 році уряд планує виділити 531 млрд гривень, що на 31% більше, ніж у 2020 році. На індексацію пенсій з 1 березня 2022 року буде виділено 28 млрд гривень.
Доплати військовим пенсіонерам виділять 10,6 мільярда гривень, на перерахунок пенсій чорнобильцям піде 2,5 мільярди.
Індексація компенсаційних виплат пенсіонерам у віці 75-80 років обійдеться бюджету у 1,5 млрд грн. Пенсіонерам старшим за 70 років будуть доплачувати до 300 гривень щомісячно.
На фінансову підтримку Національної суспільної телерадіокомпанії України на 2022 рік у проєкті бюджету передбачено 1 млрд 871 млн 276,7 тис. гривень. Рада не врахувала поправку нардепа Володимира В’ятровича (“Європейська солідарність”) щодо збільшення фінансування українського суспільного мовника на 526,423 тис.грн внаслідок зменшення видатків на Офіс генерального прокурора і Державного бюро розслідувань.
У проєкті державного бюджету на 2022 рік на фінансування сектору безпеки і оборони передбачили 5,95% видатків від ВВП (у 2021 році 5,92%). Видатки держбюджету для Міністерства оборони у 2022 році заплановані у сумі 131 млрд гривень без урахування державних гарантій, що більше, ніж 2021 року на 13,3 млрд грн.
Водночас 71,2 млрд гривень підуть на грошове забезпечення і зарплати військовим, що на 10,9 млрд гривень більше, ніж у 2021 році. 32,9 млрд гривень виділять на програму розвитку озброєння і військової техніки.
На силові структури передбачаються наступні видатки:
Згідно з проєктом Держбюджету, 100% ветеранів АТО забезпечуються житлом.
На розвиток стратегічної промисловості виділяється 7,5 мільярдів гривень. Передбачається 2,5 мільярди гривень видатків на оборонно-промисловий комплекс (виготовлення бронетанкової та авіаційної техніки, ракетного озброєння, боєприпасів та приладів).
3 мільярди гривень — на космічну галузь (ракетний комплекс ЗЕНІТ 1SL, будівництво двох супутників).
На авіабудівну галузь виділяється 2 мільярди гривень (проведення досліджень і розробок в авіаційній промисловості та впровадження їх результатів, а також модернізація агрегатів та вузлів гвинтокрилів Мі-8, Мі-24).
У бюджеті на 2022 рік уряд заклав курс долара на рівні 28,6-28,7 гривні. У бюджеті на 2021 рік було закладено 29,01 гривні за долар.
Фінансування Міністерства цифрової трансформації у 2022 році закладене на 66,5% більше, ніж у 2021 році (2,98 млрд грн проти 1,798 млрд грн). Водночас на апарат Мінцифри хочуть витратити 1,531 млрд гривень. 213,3 млн грн з них підуть на керівництво та управління сферою цифрової трансформації. Ще 317,85 млн грн заплановані на фінансування електронного урядування.
Крім того, на розвиток пріоритетних проєктів в галузі ІТ виділено 600 млн грн, ще 400 млн грн — на електронний перепис населення.
Загальні видатки та кредитування Мінцифри заплановані в розмірі 1.45 млрд грн. Половина цих коштів буде направлена на національну програму інформатизації. Інша частина — на розвиток мережі ЦНАПів і підвищення доступності до інтернету в селах.
Для порівняння: на 2021 рік у бюджеті заклали на цифрову інфраструктуру 2,9 млрд грн, з яких:
У 2022 році на сферу культури в бюджеті закладено 9,2 млрд грн (у 2021 — 7,5 млрд грн), з яких:
Проєкт держбюджету на 2022 рік передбачає фінансування на розвиток дорожньої інфраструктури на суму 124,1 млрд грн (план на 2021 рік — 123,9 млрд грн; у 2020 році було 123,8 млрд грн).
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