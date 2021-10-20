Рада ухвалила держбюджет-2022 у першому читанні

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Верховна Рада ухвалила в першому читанні проєкт держбюджету на 2022 рік.

Під час засідання в середу, 20 жовтня, за проголосувало 264 нардепи.

Законопроект прийнятий у першому читанні голосами фракції “Слуга народу” (223 голоси), груп “Довіра” (16) і “За майбутнє” (12), а також депутатів від “Батьківщини” (2) і позафракційних (11), передає “Новое время”.

Документ передбачає, що в наступному році доходи держбюджету збільшаться майже на 160 млрд грн (до 1,267 трлн грн), а витрати — на 96,9 млрд грн (до 1,441 трлн грн).

Граничний обсяг дефіциту пропонується знизити до 188 млрд грн, або 3,5% ВВП (у 2021 році плановий дефіцит — 246,6 млрд грн, або 5,5% ВВП). До другого читання в разі прийняття парламентом так званого ресурсного законопроекту (№ 5600) Мінфін планує збільшити витрати і доходи приблизно на 25−35 млрд грн.

Народні депутати подали до проєкту держбюджету 3284 пропозиції на рекордні 86 трлн грн.

“Це, по суті, додатково ще 57 бюджетів”, — сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Профільний комітет рекомендував Мінфіну врахувати повністю або частково 1501 пропозицію і відхилити 1783. Комітет, зокрема, пропонує збільшити план надходжень від ПДВ із ввезених товарів на 6,5 млрд грн, а також виділити:

1 млрд на заходи з боротьби з COVID-19 в школах;

1 млрд на програму “Питна вода України”;

2,2 млрд грн на розвиток аеропортової інфраструктури;

1 млрд на субвенцію місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери;

6 млрд на субвенцію на соціально-економічний розвиток, забравши цю суму з Державного фонду регіонального розвитку.

Марченко запевнив, що Мінфін спробує врахувати пропозиції депутатів, “виходячи із можливостей дохідної частини бюджету”

” За умови схвалення парламентом законопроекту № 5600 це цілком реально”, — підкреслив голова Мінфіну.

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