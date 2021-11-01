СБУ в жовтні заблокувала понад пів сотні кібератак на українські органи влади

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Фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки Служби безпеки України у жовтні 2021 року припинили та нейтралізували 57 кібератак на інформаційні системи органів державної влади.

Про це в понеділок, 1 листопада, інформує пресцентр СБУ.

Цьому посприяв безпосередній аналіз понад 28 000 критичних подій інформаційної безпеки, виявлених у поточному місяці.

Здебільшого, основними типами виявлених кіберзагроз (хакерських атак) були з’єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server); спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack); атаки на веб-додатки (Web App Attack); шкідливе програмне забезпечення (Malware) та інші.

На базі Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ функціонує система управління подіями інформаційної безпеки (SIEM), яка моніторить події в режимі реального часу і дозволяє аналізувати стан інформаційної безпеки.

Потенційно критичні події безпосередньо обробляються аналітиками безпеки, що дає змогу оперативно виявляти, реагувати і попереджувати загрози в національному кіберпросторі.

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