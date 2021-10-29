“Поширювали антиукраїнський та антивакцинальний контент”: з початку року кібердепартамент СБУ ліквідував 65-тисячну “армію ботів”

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З початку 2021 року кіберфахівці Служби безпеки України заблокували роботу 12 “ботоферм” потужністю понад 65 тисяч акаунтів, через які в соцмережах поширювався антиукраїнський, антивакцинальний та інший деструктивний контент.

Зокрема, було локалізовано понад 1200 кібернетичних атак та інцидентів на об’єкти критичної інфраструктури, повідомляє пресцентр СБУ.

За матеріалами СБУ у сфері кібербезпеки відкрито 427 кримінальних проваджень. 62 зловмисників уже притягнули до кримінальної відповідальності.

“Серед масштабних спецоперацій, викритих кібердепартаментом СБУ, – блокування діяльності транснаціонального угруповання хакерів, які своїм шкідливим програмним забезпеченням Egregor та Maze зламали понад 150 компаній з Європи та США. Збитки від діяльності цих хакерів становлять понад 80 млн доларів США“, – зазначили в СБУ.

Крім того, заблоковано масштабну злочинну схему оформлення дозвільних документів моряків. Через несанкціоноване втручання в роботу відповідного Державного реєстру, щороку злочинці незаконно отримували понад 150 млн доларів.

Фахівці СБУ також активно борються з поширенням фейків та проросійської пропаганди. З початку року розпочато 36 кримінальних проваджень за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу. Засуджені 23 особи.

Викрито масштабну агентурну мережу, яка займалася розвідувально-підривною діяльністю на замовлення спецслужб РФ. Держава-агресор залучила українських громадян до створення та адміністрування низки політичних всеукраїнських і регіональних Телеграм-каналів: “Легитимный”, “Резидент”, “Картель”, “Сплетница” тощо.

Як зазначається, також кіберфахівці СБУ припинили деструктивну діяльність мережі інтернет-агентів, якою керували з РФ. Зловмисники діяли на території Дніпропетровської, Херсонської, Полтавської та Закарпатської областей. Вони підбурювали користувачів соцмереж до участі в акціях протесту та порушення громадського спокою.

Заборонено в’їзд в Україну 83 іноземцям, причетним до пропаганди сепаратизму в інтернеті.

За матеріалами Департаменту кібербезпеки СБУ внесено пропозиції до Ради національної безпеки та оборони щодо запровадження санкцій стосовно 187 фізичних та юридичних осіб.

Крім того, за рішенням РНБО було обмежено роботу 500 вебресурсів за поширення деструктивної інформації про порушення конституційного ладу і територіальної цілісності України. Заборонено діяльність 81 розробника програмного забезпечення та постачальника комп’ютерного обладнання з країни-агресора, які діяли на шкоду інтересам нашої держави.

Також на території України заблокували роботу трьох електронних платіжних систем і 29 афілійованих компаній, які використовували для фінансування терористичної діяльності, інформують в СБУ.

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