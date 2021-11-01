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“Прояв наступу на свободу слова”: РОК виступив проти тиску команди Зеленського на Суспільного мовника

01/11/2021 10:42

Правляча команда Зеленського продовжує системну і брудну кампанію проти журналістів “Суспільного” телебачення. Ток-шоу “Зворотній відлік”, яке виходить на каналі, стало основним об’єктом цих ударів.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться в заяві Руху опору капітуляції, оприлюдненій 1 листопада. РОК стає на захист свободи слова від офісу президента.

“Мало не щодня відбуваються нові і нові атаки з метою дискредитації суспільного мовника і його журналістів. Ллється відверта брехня, ставиться під сумнів доцільність державного фінансування «Суспільного». Завданням атак є знищення професійної репутації”, – зазначено в заяві.

“Усе розпочалося з того, що представники тіньового медіа-департаменту офісу президента на чолі з Подоляком в ультимативному тоні спілкувалися з редакцією «Зворотного відліку» про участь в програмі представників владної парламентської фракції «Слуга народу». Журналісти відкинули ці неприпустимі ультиматуми. Після цього розпочався цілеспрямований публічний тиск на «Суспільне», ток-шоу «Зворотній відлік» і безпосередньо на ведучих програми – Мирославу Барчук і Павла Казаріна”, – заявляють РОК та залучені ним громадські діячі.

“Провідну роль у наступі на свободу слова відвели колишньому журналісту Лещенку. Сьогодні він перетворився на заангажованого тенденційного рупора влади. Саме Лещенко регулярно обливає брудом «Суспільне» і його журналістів. Про те, що владна команда схвалює таку тональність спілкування з журналістами, і зі ЗМІ загалом, свідчать як заява Володимира Зеленського на брифінгу у Черкасах, так і публічні реакції очільника тіньового медіа-департаменту ОПУ Подоляка”, – зазначають підписанти відозви.

“Ситуація із суспільним мовником символізує тривожну тривалу тенденцію наступу на свободу слова упродовж останніх років. Тільки останнім часом, окрім інциденту довкола «Суспільного», відбулися неприпустимі і дикунські протиправні дії щодо журналістів «Слідство.інфо» в кабінеті голови правління «Укрексімбанку» Мецгера, а також зрив показу у «Малій опері» журналістського фільму-розслідування «Офшор 95».
Це далеко не всі приклади зневажливого ставлення і зловживання владою команди Зеленського щодо медіа-спільноти”, – зауважили підписанти.

РОК також наголошує, що “не варто змішувати в одне ціле випадки порушення прав вільних ЗМІ із боротьбою, яку держава веде з проросійськими пропагандистами”.

“Ми підтримуємо обмежувальні заходи щодо російських пропагандистських суб’єктів, які діяли і ще діють на території під прикриттям засобів масової інформації. В час війни на території України не місце кремлівським медіапомийкам. Водночас ми маємо послідовно захищати свободи слова справжніх журналістів і ЗМІ”, – резюмували заявники.

Заяву підписали:

Йосиф Зісельс, учасник ініціативної групи «Першого грудня»
Сергій Квіт, професор Національного університету «Києво-Могилянська академія»
Роман Безсмертний, Надзвичайний і Повноважний посол
Данило Лубківський, громадський діяч
Микола Княжицький, народний депутат
Ганна Гопко, голова правління Мережі захисту національних інтересів АНТС
Сергій Висоцький, журналіст, народний депутат VIII скликання
Володимир В‘ятрович, народний депутат
Михайло Гончар, президент Центру глобалістики “Стратегія ХХІ”
Андрій Левус, голова наглядової ради Української стратегічної ініціативи
Михайло Басараб, політолог
Галина Хараз, координатор проєктів, присвячених Бабиному Яру у Ваад України
Ігор Лапін, співкоординатор Рух Опору Капітуляції, Ветеран російсько-української війни, правозахисник, народний депутат VIII скликання
Борислав Береза, голова політичної партії “Екопартія Берези”
Мирослав Гай, Керівник Благодійного Фонду Мир і Ко, член координаційної Ради Руху Опору Капітуляції
Карл Волох, блогер
Юрій Гончаренко, віце-президент Фонду сприяння демократії
Сергій Пархоменко, директор Центру зовнішньополітичних досліджень ОПАД ім. О.Никонорова
Валентин Балагура, співкоординатор Руху Опору Капітуляції
Тарас Гребеняк, координатор ГО Українська справа
Олена Кравченко, виконавчий директор «Екологія – Право – Людина»
Кирило Данильченко, помічник керівника Ваад України
Дмитро Сінченко, голова ГО Асоціація Політичних Наук
Наталія Луковська, Керівник відділу інновацій (R&D) в ТОВ “Діскавері бурове обладнання-Україна””
Владислав Грезєв, голова ГО “ОПІРОРГ”
Максим Дядик, підприємець, Меценат премії ім. Георгія Гонгадзе
Арсеній Князьков, кінознавець Національного центру Олександра Довженка
Артур Харитонов, президент Ліберально-демократичної ліги України, головний координатор Free Hong Kong Center
Ілля Кононов, речник Руху Опору Капітуляції
Павло Білоус, співкоординатор Руху Опору Капітуляції
Ігор Чепкасов, громадський активіст
Марина Кузнєцова, громадський активіст
Микола Марченко, провідний експерт з конституційного права Асоціації українських правників
Ілля Нейман, громадський активіст
Олександр Хренов, активіст Руху Опору Капітуляції
Сергій Марцінко, керівник ГО “Бладе діло”

Заява відкрита для підписання тут.

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