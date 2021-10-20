“Авторитаризм є загрозою для всіх”: ведуча “Суспільного” Мирослава Барчук заявила про тиск з боку ОП

Мирослава Барчук

Офіс президента ставить журналістам ультиматуми і давно й жорстко контролює присутність на телеефірах народних депутатів від фракції “Слуга народу”.

Про це заявила ведуча ток-шоу “Зворотний відлік” на телеканалі UA:Перший Мирослава Барчук.

“Обслуговуючий персонал [голови офісу президента] Андрія Єрмака звинуватив ток-шоу «Зворотний відлік» у недотриманні журналістських стандартів (відсутність балансу думок учора в студії). Я б не зважала на це інформаційне кілерство від анонімних телеграм каналів і колишніх журналістів, якби вони не були симптомом набагато серйознішої проблеми“, – написала Барчук у фейсбуці ввечері 19 жовтня.

За її словами, офіс президента “давно і жорстко контролює присутність на ефірах” народних депутатів від фракції “Слуга народу”.

“Кандидати на ефіри узгоджуються з контактною особою Михайла Подоляка в ОП. Це не новина. Хоча у мене все більше питань щодо суб’єктності народних депутатів, їхньої особистої позиції і гідності та й врешті принципу парламентаризму”, – зауважила ведуча “Суспільного”.

А останнім часом, за її словами, офіс президента “ставить ультиматуми” щодо присутності “слуг народу” на ефірах.

“Наприклад, минулого понеділка був ультиматум №1: на тему енергетичної безпеки в ефірі «Зворотного відліку» будуть присутні або двоє «слуг» (обидва не експертні) або жодного. Ми вирішили ультиматумів не приймати і запросили Людмилу Буймістер, яка вже не підкорялася вказівкам ОП (Буймістер 19 жовтня виключили із фракції “Слуга народу” – “Н”).

В останній понеділок з’явився ультиматум №2: «слуги» (двоє) прийдуть на ефір лише за умови, якщо редакція відмовить раніше запрошеному Гео Леросу. Звичайно, ми сприйняли це як тиск. Ми відмовились виконувати ультиматум, представники монобільшості не прийшли.

Сьогодні зранку отримали від людей Єрмака звинувачення, що у нас на ефірі не було представників монобільшості і що це «недотримання журналістських стандартів»”, – розповіла Барчук.

“Але я тут не про підлість. Я про перші дзвіночки. Зокрема, про загрозу для свободи слова і незалежної журналістики загалом. Мені здається, нам не варто пропускати оцих сигналів, пробних кульок, які кидає нам влада”, – наголосила журналістка.

Вона також нагадала, як “усе починалось у 2010-му, коли спочатку Ганна Герман визначала гостей на каналах, потім ведучих цих каналів, потім просто забирали ліцензії в опозиційних телеканалів, а потім сталася катастрофа”.

“Тому я закликаю колег не піддаватись тиску і вголос говорити про випадки тиску і шантажу.

Також закликаю народних депутатів від «Слуги народу» не брати участі у цьому шантажі (підозрюю, він стосується і вас теж), приходити на ефіри, представляти свою позицію і цим захищати парламентську демократію в країні, бо авторитаризм є загрозою для всіх, включно з вами”, – підкреслила Барчук.

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