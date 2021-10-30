У Чорне море для спільних навчань зайшов американський есмінець “Портер”. Росіяни стежать

У Чорне море зайшов есмінець ВМС США “Портер”.
Як передає “Новинарня“, про це ввечері 29 жовтня повідомив Шостий флот американських Військово-морських сил у твіттері.
“USS Porter (DDG 78) почав свій північний перехід до Чорного моря для роботи з нашими союзники та партнерами по НАТО в регіоні”, – сказано в повідомленні.
Очікується візит “Портера” до України.
Окупаційні війська РФ почали стежити есмінцем.
“Сили та засоби Чорноморського флоту приступили до стеження за діями есмінця з керованим ракетним озброєнням “Портер” ВМС США”, – заявили 30 жовтня в т. зв. “національному центрі управління обороною”, що входить до міністерства оборони Росії.
Есмінець ВМС США “Портер” (DDG-78) – есмінець класу “Арлі Берк” у складі Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки, збудований наприкінці 1997 року.
У 2003 році він брав участь у бойових і допоміжних операціях іракської війни, запускав ракети “Томагавк” на етапі “Шок і трепет”.
“Портер” неодноразово перебував в Україні. У 2018 році, разом із кораблем управління USS Mount Whitney (LCC-20), брав участі в багатонаціональних військових навчаннях “Сі бриз”. Через рік знову прибув до Одеси в рамках продовження посилення патрулювання в напруженому регіоні Чорного моря та участі в тренуваннях типу Passex.
У 2020 році USS Porter знову брав участь в україно-американських навчаннях Sea Breeze.
Наприкінці січня 2021-го, есмінці ВМФ США, зокрема “Портер”, провели багатогалузеву морську операцію за участі розвідувальної та морської авіації.
Основне озброєння есмінця – 90 ракетних пускових установок, в яких можуть розміщуватись зенітні і протичовнові ракети, а також крилаті ракети “Томагавк”. Управління озброєнням корабля здійснює система “Іджис”.
У 2013 році корабель був модернізований і став здатний нести ракети SM-3, призначені для боротьби з балістичними ракетами та супутниками на навколоземній орбіті.
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