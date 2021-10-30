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У центрі Києва мітингували за “свободу політв’язням Кремля”. ФОТО

30/10/2021 23:51

У центрі Києва, на Майдані Незалежності, відбулася акція “Свободу політв’язням Кремля”. У мітингу взяли члени Меджлісу кримськотатарського народу, представники правозахисних організацій та громадські діячі.

Про це в суботу, 30 жовтня, повідомляє “Суспільне”.

Співорганізаторами заходу виступили ДП “Кримський дім”, Меджліс, Платформа звільнення політв’язнів та Prisoners Voice.

Активісти розтягнули на мосту над Алеєю Героїв Небесної сотні банер “#FrreNariman – Свободу політв’язням Кремля”.

Учасники акції протестували проти свавільних затримань, що відбуваються на території окупованого РФ Криму. Зокрема, говорили про арешти 3-4 вересня братів Асана та Азіза Ахтемових, а також члена Меджлісу кримських татар Нарімана Джеляла, який примусово поміщений до психлікарні. Їх обвинувачують у нібито організації “диверсії” в Криму.

Виступ Рефата Чубарова. Фото: Суспільне

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що лише за вересень-жовтень 2021 року в окупованому Криму відбулося близько десятка обшуків.

“Було затримано і через судилища в адміністративному порядку покарано більше сотні співвітчизників, які виходили з акціями протесту до будівель російського ФСБ в окупованому Криму або виходили на площі біля судів, щоб підтримати тих співвітчизників, яких незаконно судять”, – зазначив голова Меджлісу.

“Протоколи, судилища і грошові штрафи… Окупанти намагаються максимально розчавити корінний кримськотатарський народ, етнічних українців тимчасово окупованого Криму, аби ніхто не насмілився сказати слово на захист тих, кого репресують, щоб ніхто взагалі не виходив на підтримку когось”, – додав Чубаров.

“У кримських татар є дві якості, про які знають всі, бо вони проявляються завжди: це гідність – в надскладних умовах вони не схиляють голови, як би до них не застосовувалися тортури, катування. І друге – це підтримка один одного… Оці дві якості російські окупанти намагаються кримських татар позбавити”, – заявив голова Меджлісу.

За його словами, окупанти застосовують до захоплених осіб фізичні та психологічні тортури.

Чубаров додав, що в незаконному утриманні в окупованому Криму та Росії перебувають понад 130 людей, а без батьків залишаються 197 малолітніх дітей.

Олег Сенцов і Ахтем Чийгоз серед учасників мітингу. Фото: Ірина Семеняка

Як зазначив на мітингу режисер і колишній політв’язень Кремля Олег Сенцов, утримуваних у російських тюрмах можна вважати полоненими.

“Ми всі були тут на Майдані майже вісім років тому, виборюючи нашу свободу. На нас напав ворог, який скинув маску і захопив наш Крим… Зараз ці хлопці – Наріман і сотні інших, які перебувають у полоні – вони теж на цій війні. Це полонені, які знаходяться там – у агресора – через те, що ми хочемо бути вільними. Ми самі хочемо вирішувати, як нам жити й ми більше не хочемо бути у російському рабстві”, – заявив Сенцов.

Із промовами на підтримку українських політв’язнів Кремля також виступили колишні бранці РФ, серед яких народний депутат України Ахтем Чийгоз, вчений, громадський діяч Ігор Козловський. Також виступив постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич.

Фото: Ірина Семеняка

Антон Кориневич зазначив, що триває робота над законопроєктом про соціальний захист політв’язнів та їхніх родин.

На мітингу були присутні колишні бранці Кремля Ільмі Умеров, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Микола Семена та ін.

Фото Ірини Семеняки, “Суспільного” та “УП”:

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Олег Сенцов. Фото: Ірина Семеняка

Після завершення акції учасники приклеїли паперові сердечка з іменами незаконно утримуваних РФ на стіну з написом “Свободу політв’язням Кремля”, інформує “Українська правда”.

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Україна

У центрі Києва мітингували за “свободу політв’язням Кремля”. ФОТО

У центрі Києва, на Майдані Незалежності, відбулася акція “Свободу політв’язням Кремля”. У мітингу взяли члени Меджлісу кримськотатарського народу, представники правозахисних організацій та громадські діячі. Про це в суботу, 30...

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