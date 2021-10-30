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Росія обмежила в правах іноземних дипломатів, не вколотих “Спутником”

30/10/2021 11:41

Іноземні дипломати в Росії, щеплені схваленими у світі вакцинами проти коронавірусу, які не визнані владою РФ, не змогли отримати QR-коди для уникнення карантинних обмежень.

Про це 30 жовтня інформує російська агенція РБК.

Зазначається, що з кінця жовтня в Москві та інших містах Росії запроваджено локдаун та системи QR-кодів (сертифікати вакцинації), за якими вакциновані й одужалі мають доступ до тих чи інших закладів. При цьому іноземних дипломатів урізали в правах.

Ідеться про іноземців, які щеплені вакцинами, схваленими ВООЗ і регуляторами ЄС та США. Більшість із них не змогли отримати російські QR-коди, тому що в Росії такі коди можна отримати лише після ін’єкції “Спутника V” або іншого російського препарату. Водночас Росія не визнає цифрові ковід-сертифікати Євросоюзу.

Як повідомили РБК джерела в іноземних дипмісіях, низка посольств західних країн направила до російського МЗС колективного листа з проханням сприяти у видачі QR-кодів.

У представництві Євросоюзу в Росії підтвердили, що в МЗС РФ було направлено різні запити, в тому числі від імені країн – членів ЄС.

“Спочатку міністерство (МЗС РФ) відреагувало позитивно, і деякі дипломати отримали QR-коди. Однак пізніше підхід міністерства змінився, отримати QR-код стало неможливо. Ми продовжуємо підтримувати контакт із міністерством з цього питання, але, на жаль, задовільного рішення поки що знайти не вдалося”, – розповіли в представництві РФ.

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