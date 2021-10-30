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Новий рекорд щеплень від коронавірусу в Україні – 317,2 тис. за добу. Вакциновані вже 10 млн людей

30/10/2021 10:07

 

В Україні за минулу добу зробили найбільше щеплень від коронавірусу з початку вакцинальної кампанії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я в ранковому зведенні.

“Новий рекорд щеплень: за добу вакциновано понад 317 тис. українців!” – заявили в МОЗ.

Зазначається, що за добу 29 жовтня в Україні 317 209 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 232 698 людей, повністю імунізовані (отримали другу дозу) – 84 511 людей.

При цьому щеплення робили: вакциною Pfizer – 140 125, CoronaVac – 119 071, AstraZeneca – 58.

Також у відомстві інформують про перетинання межі в 10 мільйонів вакцинованих українців.

“Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 022 978 людей, з них отримали одну дозу – 10 022 976 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 377 032 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 17 400 008 щеплень”, – розповіли в МОЗ.

У міністерстві наголосили, що 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.

Нагадаємо, вакцинальна кампанія в Україні почалася 24 лютого 2021 року.
21 липня Міністерство охорони здоров’я оголосило про старт п’ятого етапу вакцинації від COVID-19 – усі дорослі старше 18 років зможуть зробити щеплення.
В цей час колють вакцини Pfizer, Coronavac, залишки AstraZeneca; наразі відсутня для щеплення Moderna.

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Україна

Новий рекорд щеплень від коронавірусу в Україні – 317,2 тис. за добу. Вакциновані вже 10 млн людей

  В Україні за минулу добу зробили найбільше щеплень від коронавірусу з початку вакцинальної кампанії. Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я в ранковому зведенні. “Новий рекорд щеплень: за...

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