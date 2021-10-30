МЗС України відповіло на звинувачення Варшави щодо дискримінації поляків у нашій країні

Офіційний Київ заперечив твердження глави МЗС Польщі про те, що поляки в Україні зазнають обмежень щодо свободи віросповідання, доступу до освіти рідною мовою та свободи слова.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі “Українській правді“.
“Категорично відкидаємо твердження заступника міністра закордонних справ Польщі Шимона Шинковського вель Сенка про нібито “дискримінацію” поляків в Україні.
Здивовані, що ця заява пролунала наступного дня після успішного засідання у Варшаві консультаційної комісії з питань задоволення освітніх потреб представників української меншини в Польщі і польської меншини в Україні. Комісія підтвердила взаєморозуміння й обопільну відкритість до конструктивного діалогу”, – сказав речник МЗС України.
Представник Михайлівської площі наголосив, що використання подібних тверджень відносно становища польської громади в Україні “є щонайменше некоректним і вводить в оману”, не відображаючи реальний стан дружніх і партнерських відносин України та Польщі.
Київ закликав польську сторону утримуватися від політичних оцінок, які дисонують з реальними намірами й кроками сторін задля зміцнення партнерства України та Польщі у різних сферах.
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