МЗС України відповіло на звинувачення Варшави щодо дискримінації поляків у нашій країні

МЗС України. Фото: Новинарня

Офіційний Київ заперечив твердження глави МЗС Польщі про те, що поляки в Україні зазнають обмежень щодо свободи віросповідання, доступу до освіти рідною мовою та свободи слова.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі “Українській правді“.

“Категорично відкидаємо твердження заступника міністра закордонних справ Польщі Шимона Шинковського вель Сенка про нібито “дискримінацію” поляків в Україні.

Здивовані, що ця заява пролунала наступного дня після успішного засідання у Варшаві консультаційної комісії з питань задоволення освітніх потреб представників української меншини в Польщі і польської меншини в Україні. Комісія підтвердила взаєморозуміння й обопільну відкритість до конструктивного діалогу”, – сказав речник МЗС України.

Представник Михайлівської площі наголосив, що використання подібних тверджень відносно становища польської громади в Україні “є щонайменше некоректним і вводить в оману”, не відображаючи реальний стан дружніх і партнерських відносин України та Польщі.

Київ закликав польську сторону утримуватися від політичних оцінок, які дисонують з реальними намірами й кроками сторін задля зміцнення партнерства України та Польщі у різних сферах.

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