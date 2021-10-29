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У “Правому секторі” пов’язують вбивство сумського активіста Іваніни з його спробами протидії торгівлі людьми

29/10/2021 19:35

У “Правому секторі” вважають, що вбивство сумського активіста Олександра Іваніни замовне та пов’язують його з діяльністю на протидію контрабанді та торгівлі людьми.

Про це командир 12-ї резервної сотні ДУК “Правий сектор”, член сумського обласного проводу партії Сергій Супрун, передає сайт “Центру прав людини ZMINA”.

Версії щодо побутового підґрунтя злочину у партії відкидають.

“У нього не було коханок, не було серйозних особистих конфліктів, не було боргів. Не було нічого, за що можна було вбити, за винятком хіба громадської діяльності. Адже одному з контрабандистів був фактично перекритий нелегальний канал, була привернута увага правоохоронців, медіа, і цей злочинець таки постраждав, бо припинився його бізнес. Це була контрабанда нелегальних мігрантів, в’єтнамців. Їх завозили на територію України, і потім через територію України люди транзитом вивозилися на Європу. Була викрита група, це було озвучено, було звернення до правоохоронців, і розслідування ведеться ще й досі з цього приводу”, – сказав Супрун.

За його словами, загиблий періодично отримував погрози від невідомих осіб, а також близько двох місяців тому була спроба проникнення до автівки його дружини, але тоді зловмисника злякав охоронець парковки.

“До поліції він звертався. Повідомляв в інтернеті про ці погрози. А тоді, коли намагались проникнути в автомобіль, то звертались до правоохоронців, виїжджав наряд поліції. Чи почали провадження, не знаю”, – зазначив Сергій Супрун.

Журналісти звернулися із запитом на підтвердження озвученої інформації та очікує на відповідь.

Як писала “Новинарня“, в Сумах 27 жовтня убили активіста “Правого сектора” Олександра Іваніну.
За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України “Умисне вбивство”.

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