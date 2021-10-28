У Сумах застрелили активіста “Правого сектора”

У Сумах убили активіста “Правого сектора” Олександра Іваніну.

Про це інформує пресслужба Нацполіції Сумської області.

Правоохоронці отримали повідомлення про вбивство чоловіка близько 21:00 у середу, 27 жовтня.

Попередньо встановлено, що чоловік помер від вогнепальних поранень.

За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України “Умисне вбивство”.

У коментарі Суспільному керівник обласного осередку “Правого сектора” Сергій Супрун розповів, що Іваніна разом із дружиною під’їхав на авто до свого під’їзду близько 21:00. Там неподалік на лавці сидів невідомий чоловік. Супрун із посиланням на свідка розповів, що нападник дістав зброю та почав стріляти в активіста.

У пресслужбі “ПС” зазначили, що нападник здійснив понад десять пострілів у присутності дружини активіста.

Причиною вбивства рух вважає “націоналістичну діяльність” Іваніни.

“Ймовірно, це пов’язано з антикримінальною діяльністю. Він публічно висвітлював діяльність певних осіб”,- вважає Супрун.

Олександр Іваніна у 2020 році балотувався до Сумської міськради від “Правого сектора”, проте не пройшов.

27 жовтня 2021 року під час сесії міської ради виступав за скасування рішення виконкому про підвищення вартості проїзду у приватних маршрутках.

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