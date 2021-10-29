Предстоятель ПЦУ Епіфаній зустрівся із головнокомандувачем ЗСУ Залужним

Фото: пресслужба ПЦУ

Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній зустрівся з Головнокомандувачем Збройних сил України генерал-лейтенантом Валерієм Залужним.

Зустріч відбулася у четвер, 28 жовтня, резиденції Епіфанія – Митрополичому домі.

“Під час спілкування сторони обговорили актуальну ситуацію в зоні проведення операції Об’єднаних сил та в тимчасово окупованому Криму, проекту Закону про Службу військового капеланства, психологічну підтримку ветеранів й низку інших питань, які становлять предмет спільного зацікавлення”, – йдеться в повідомленні пресслужби ПЦУ.

Згодом до зустрічі долучилися родичі полеглих українських воїнів та протоієрей Андрій Любунь, які розповіли про щорічну Всеукраїнську прощу за загиблими у російсько-українській війні, що проходить в селі Лішня на Тернопільщині.

Окрім того, йшлося про проблеми із розбудовою місцевого меморіального комплексу.

Читайте також:

Предстоятель ПЦУ Епіфаній відвідав тренінг капеланів щодо протидії поширенню ВІЛ/СНІДу