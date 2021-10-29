Предстоятель ПЦУ Епіфаній зустрівся із головнокомандувачем ЗСУ Залужним

Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній зустрівся з Головнокомандувачем Збройних сил України генерал-лейтенантом Валерієм Залужним.
Зустріч відбулася у четвер, 28 жовтня, резиденції Епіфанія – Митрополичому домі.
“Під час спілкування сторони обговорили актуальну ситуацію в зоні проведення операції Об’єднаних сил та в тимчасово окупованому Криму, проекту Закону про Службу військового капеланства, психологічну підтримку ветеранів й низку інших питань, які становлять предмет спільного зацікавлення”, – йдеться в повідомленні пресслужби ПЦУ.
Згодом до зустрічі долучилися родичі полеглих українських воїнів та протоієрей Андрій Любунь, які розповіли про щорічну Всеукраїнську прощу за загиблими у російсько-українській війні, що проходить в селі Лішня на Тернопільщині.
Окрім того, йшлося про проблеми із розбудовою місцевого меморіального комплексу.
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