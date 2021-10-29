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Обстріл російськими окупантами Трьохізбенки кваліфікували як теракт

29/10/2021 17:41

Слідчі Служби безпеки України відкрили кримінальне провадження за статтею “терористичний акт” за фактом чергового ворожого обстрілу цивільних об’єктів прифронтового села Трьохізбенка на Луганщині.

Про це в п’ятницю, 29 жовтня, інформує пресслужба штабу Об’єднаних сил.

“Встановлено, що увечері 27 жовтня ворог обстріляв населений пункт із заборонених Мінськими домовленостями великокаліберних гармат. У результаті пошкоджено п’ять будинків місцевих мешканців, зруйновано приватний гараж, спричинено пожежу, внаслідок якої вигоріло 1,5 га сухої рослинності. Пошкоджено лінію електромереж, через це залишилися без світла понад 200 абонентів”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури СБУ продовжує невідкладні слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, який спричинив тяжкі наслідки).

Слідча група СБУ проводить роботу щодо документування обставин злочину та завданої ворожим обстрілом шкоди, опитування свідків та очевидців, відпрацювання показів потерпілих.

У пресслужбі також повідомили, що з початку 2021 року у Луганській області за фактами обстрілів території України, вчинених російсько-терористичними військами, СБУ відкрила вже понад 70 кримінальних проваджень, у межах яких ретельно документуються злочини агресора.

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