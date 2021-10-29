Селяни показали наслідки обстрілу Кряківки російськими окупантами. ВІДЕО

Російські окупанти обстріляли з мінометів околиці села Кряківка Луганської області.

Артналіт стався 27 жовтня. “Новинарня” отримала відеоматеріали, що показують наслідки цього обстрілу.

Як розповіли в пресслужбі ОТУ “Північ”, по населеному пункту було вчинено 28 пострілів забороненим калібром 120 мм.

На щастя, жертв та постраждалих немає, але пошкоджено інфраструктуру села, зокрема лінію електропередач. В деяких будинках осколками снарядів повибивало шибки, понівечило теплиці, які для селян, за їхніми словами, є єдиним засобом виживання.

Місцеві мешканці розповідають, що втікали на інший кінець села, де було спокійніше.

Також осколками сильно пошкоджено “водовозку” – автомобіль ЗіЛ-131.

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