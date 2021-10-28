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Унаслідок ворожого обстрілу Трьохізбенки пошкоджені п’ять будинків, знеструмлені близько 100 осель. ФОТО

28/10/2021 14:46

У Трьохізбенці Луганської області внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ пошкоджено п’ять житлових будинків, а 235 помешкань були знеструмлені.

Про це інформує пресслужба ОТУ “Північ”.

“27 жовтня о 16:20 окупаційні війська РФ випустили близько 20 снарядів забороненого 120 калібру по мирним мешканцям українського населеного пункту Трьохізбенка. На щастя, жертв серед мирного населення немає, але житла селян постраждали як від вибухів снарядів, так і через спричинену обстрілом пожежу”, – йдеться в повідомленні.

Окупанти пошкодили п’ять приватних будинків місцевих мешканців. Там розбите скло, зруйновані дахи та стіни.

Фото: пресслужба ОТУ “Північ”

Також зафіксовано пряме попадання снаряду в приватний гараж коло будинку, пошкоджена лінія електромережі. За попередніми даними 235 будинків залишаються без електрики, близько сотні з них – житлові.

Фото: пресслужба ОТУ “Північ”

Внаслідок обстрілу виникли осередки пожежі: загорілася суха рослинність (близько 1,5 га) та дерев’яні господарчі споруди. Підрозділом ДСНС пожежа була оперативно локалізована та ліквідована. Наразі рятувальники намагаються відновити електропостачання в будинках сільчан: з огляду на холодну погоду, це є першочерговим завданням для оперативних підрозділів комунальних служб”, – повідомили в ОТУ “Північ”.

Обстріляні також околиці села Кряківка – здійснено 28 пострілів забороненим калібром 120 мм. Жертв і постраждалих немає. Осколками пошкоджено “водовозку” – автомобіль ЗІЛ-131.

Нагадаємо, що це вже не перший обстріл цивільної інфраструктури Трьохізбенки з боку російсько-окупаційних військ за останні два місяці.

Ввечері 8 вересня бойовики здійснили обстріл з населеного пункту Сокільники у бік житлових будинків Трьохізбенки та Кряківки Щастинської громади.
Ворог застосував заборонену Мінськими домовленостями артилерію калібрів 120 та 122 мм. По житлах мешканців Кряківки було випущено 30 снарядів – п’ять із них влучили у п’ятиповерхівку, від інших постраждали сусідні двоповерхівка та приватні будинки мешканців села.

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