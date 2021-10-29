На Рівненщині створять полігон для випробувань озброєння й техніки Сухопутних військ

Фото: пресслужба пресслужба Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки.

В Україні створюють випробувальний полігон для озброєння та військової техніки Сухопутних військ Збройних сил.

Про це повідомила пресслужба Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки.

“Робоча груп відпрацювала план заходів по створенню полігону для проведення випробувань озброєння та військової техніки (ОВТ) Сухопутних військ Збройних сил України”, – йдеться в повідомленні.

Відомо, що ці заходи відбувалися на виконання доручення Головнокомандувача ЗС України.

“З метою визначання локації для створення полігону учасниками групи було здійснено рекогностування військових містечок Чернігівського гарнізону та полігону смт. Гончарівське“, – повідомили в інституті.

За результатами роботи фахівці підготували доповідь головкому ЗСУ.

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