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Державі повернули 95 га військового полігона на Київщині

23/10/2021 10:24

Міноборони спільно з Держгеокадастром повернули у власність протиправно приватизовані 12 земельних ділянок загальною площею 95 га, які входили в межі військового полігона на Київщині.

Про це інформує пресслужба Міноборони.

У червні 2021 року МОУ поновило право на військовий полігон площею 7,7 тис. га на Київщині у взаємодії з Київською ОДА за сприяння Мінагрополітики.

Проте поки у Міноборони тривала робота з повернення землі полігона Дівички поблизу Борисполя, ця ділянка не мала належного контролю з боку органу, який нею користувався.

Внаслідок чого понад 500 га, що призначалась для тренувань артилеристів Збройних сил України, перетворилися на приватизовані землі для індивідуального садівництва, підсобного сільського господарства та товарного сільськогосподарського виробництва.

“Власниками 70 земельних ділянок у центрі військового об’єкта стали 15 комерційних структур та 55 фізичних осіб. Після реєстрації полігона за Міноборони, його “дерибан” було не тільки припинено, а й протягом тільки останніх двох місяців вже було повернуто близько 60 га землі”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Міністерство оборони наразі вживає заходів для повернення всієї території полігона.

Спільно з Держгеокадастром скасовано протиправну реєстрацію ще 95 га земель оборони, які були виведені з державної власності 12 бізнесменами-садівниками.

Ринкова вартість повернутої землі поблизу Борисполя сягає 30 млн грн, уточнили в оборонному відомстві.

Наразі запущені всі механізми для видалення відомостей з Публічної кадастрової карти України про ті ділянки, що ще залишились у приватній власності в межах військового об’єкта.

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