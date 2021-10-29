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Міненерго планує відмовитися від “зелених” тарифів для домашніх СЕС

29/10/2021 15:56

Міністерство енергетики України працює над упровадженням системи підтримки малої розподіленої генерації Net Billing, що має змінити нинішню систему “зелених” тарифів для просьюмерів.

Про це повідомив голова департаменту електроенергетичного комплексу та розвитку ринку електроенергії Міненерго Олександр Мартинюк, передає “Інтерфакс-Україна” в п’ятницю, 29 жовтня.

“Ми орієнтовані на заміну системи підтримки малої розподіленої генерації відповідно до європейських стандартів та готуємося до впровадження так званої системи Net Billing”, – сказав урядовець на онлайн-форумі з подальшої інтеграції об’єктів ВДЕ в енергосистему України, організованому Асоціацією сонячної енергетики.

За словами Мартинюка, у результаті впровадження такої системи споживачі матимуть можливість завдяки встановленню об’єктів відновлюваної енергетики компенсувати власне споживання, а надлишки електроенергії продавати за ринковою ціною постачальникам.

“Кошти від продажу ресурсу зараховуватимуться на рахунок споживача, а коли його споживання буде більшим за генерацію, вони списуватимуться за ціною постачання електроенергії споживачу”, – пояснив він суть системи.

Водночас голова департаменту зазначив, що її впровадження дасть новий поштовх розвитку розподіленої генерації, оскільки поширюватиметься не лише на домогосподарства, а й на промислові підприємства, які зацікавлені у зниженні плати за споживання електроенергії.

Крім того, Мартинюк наголосив: Net Billing, який замінить систему держпідтримки за “зеленими” тарифами, буде орієнтований на компенсацію саме власного споживання та зменшить обсяг перехресного субсидування за рахунок інших споживачів.

Водночас нова система не стосуватиметься домогосподарств, які вже працюють за “зеленим” тарифом. “Це буде застосовуватися для нових просьюмерів”, – сказав він, відповідаючи на уточнювальне запитання “Енергореформи”.

За даними Міненерго, за перше півріччя поточного року потужність СЕСд сягнула 933 МВт.

Раніше в уряді заявляли, що власники домашніх СЕС зловживають на ринку, використовуючи поточну модель підтримки приватних домогосподарств за “зеленим” тарифом, орієнтовану на надприбутки, а не покриття власного споживання.

Виходячи з презентації Міненерго, яку має інтернет-портал “Енергореформа”, доказом зловживань є велика кількість договорів щодо домашніх СЕС із неприродно низьким споживанням електроенергії.

“У 15% домогосподарств, які встановили приватні СЕС, узагалі відсутнє споживання, а у 11% воно становить лише 1 кВт-год/місяць. Загалом 41% домогосподарств споживає менше ніж 10 кВт-год/місяць, навіть узимку”, – наголошується у презентації.

Водночас згідно з презентацією, сформованою на основі даних НЕК “Укренерго”, станом на 31 грудня 2020 року понад 23% договорів на підключення домашніх СЕС до мережі є додатковими договорами тих самих власників. Із них 12,06% договорів – другі в одного власника, 11,06% – треті та більше. Є випадок наявності в одного власника відразу 82 договорів – найбільшої кількості договорів “в одні руки”.

Водночас 2% домогосподарств відпускають у мережу обсяги, що перевищують договірну потужність, свідчать дані презентації.

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