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В Україні планують змінити формат платіжок за комунальні послуги

22/10/2021 18:51

Новий закон “Про енергетичну ефективність” передбачає внесення до платіжок за комунальні послуги детальної інформації про споживання. Зокрема йдеться про порівняння поточних показників з минулорічними.

Про це інформує пресслужба Міненерго в п’ятницю, 22 жовтня.

“Для об’єктивного інформування населення та дієвого впровадження інструментів державної підтримки у сфері енергоефективності законом передбачається розробити новий формат платіжки за комунальні послуги. Вона міститиме детальну інформацію щодо споживання, зокрема, з порівнянням поточних показників з минулорічними, доступних енергоефективних програм, якості послуг з постачання природного газу та електричної енергії”, – сказала заступниця міністра енергетики Юлія Підкоморна.

У Міненерго також зауважили, що великі підприємства будуть зобов‘язані впровадити систему енергоменеджменту або раз на чотири роки проводити енергоаудит.

Очікується, що це допоможе оптимізувати витрати на споживання енергії та зрозуміти, які заходи необхідно впроваджувати для мінімізації витрат у майбутньому.

Крім того, законом запроваджується масштабна програма впровадження “розумних технологій” на державному рівні, що дозволить операторам систем розподілу скоротити витрати в електромережах, а споживачу дасть можливість управляти власним попитом.

За технічної можливості передбачене встановлення інтелектуальних систем обліку газу, електрики, тепла.

Для зниження витрат із держбюджету на утримання будівель органи державної влади та місцевого самоврядування будуть зобов’язані купувати енергоефективне обладнання та брати в оренду чи купувати лише енергоефективні приміщення.

У Міненерго підкреслили, що у законі вперше передбачена відповідальність за порушення законодавства у сфері забезпечення енергетичної ефективності.

Верховна Рада ухвалила закон “Про енергетичну ефективність” 21 жовтня. Документ передбачає й проведення на великих підприємствах енергоаудиту раз на чотири роки, а також встановлення цільового показника щорічного скорочення споживання енергії.

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Україна

В Україні планують змінити формат платіжок за комунальні послуги

Новий закон “Про енергетичну ефективність” передбачає внесення до платіжок за комунальні послуги детальної інформації про споживання. Зокрема йдеться про порівняння поточних показників з минулорічними. Про це інформує пресслужба Міненерго...

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