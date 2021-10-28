Україна до кінця року отримає ще 19 млн доз COVID-вакцин, – Шмигаль

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До кінця поточного року в Україну надійде 19 млн доз вакцин проти COVID-19.

Про це в четвер, 28 жовтня, під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає “Еспресо”.

За його словами, в українських пунктах вакцинації зараз є дев’ять млн доз вакцин.

“Ще майже 19 млн ми отримаємо до кінця цього року. Ми повністю забезпечили країну достатньою кількістю вакцин, аби щепитися могли всі охочі”, – зауважив очільник уряду.

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