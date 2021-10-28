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СБУ викрила схему розкрадання коштів, виділених на кіберзахист інформації в держорганах

28/10/2021 14:04

У столиці співробітники Служби безпеки України викрили підприємців, які розкрадали кошти, виділені на захист секретної інформації, яка циркулює у державних установах і силових відомствах України.

Про це в четвер, 28 жовтня, повідомляє пресцентр СБУ.

За попередньою інформацією, зловмисники завдали державі збитків на 20 мільйонів гривень.

“Розкрадання коштів відбувалося за рахунок махінацій із вартістю робіт. Зловмисники завідомо завищували ціни на власні послуги, а неправомірно отримані гроші виводили через фіктивні підприємства. При цьому організатори оборудки – київська приватна компанія, яка пройшла сертифікацію Держспецзв’язку і має відповідну ліцензію”, – йдеться в повідомленні.

Головним завданням ділків, відповідно до контрактів, був технічний та криптографічний захист інформації, яка циркулювала у державних органах.

Протягом 2018-2019 років ця фірма обслуговувала Національну поліцію України, Національну гвардію України, АТ “Укрзалізниця”, Міністерство молоді та спорту України, ДП “Украерорух”, ДП “Укренерго”, Окружний адміністративний суд України.

Наразі двом фігурантам провадження – директорам фіктивних підприємств, – повідомлено про підозру за ч.2 ст.205-1 КК України за підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Під час обшуків виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності та комп’ютерну техніку.

Крім того, під час обшуку задокументовано факти зберігання посадовими особами “фірми” інформації з грифом “таємно” на не зареєстрованих носіях інформації. Це суперечить нормативно-правовим документам у сфері охорони державної таємниці.

Наразі планується проведення експертизи щодо наявності у документах відомостей, що становлять державну таємницю, судово-економічної та комп’ютерно-технічної експертиз з метою підтвердження завданих державі збитків та прийняття за їх результатами відповідного процесуального рішення, повідомили в пресслужбі.

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