СБУ нейтралізувала за місяць понад 50 хакерських атак на органи влади

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Протягом вересня фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ зупинили та нейтралізували 53 кібератаки на інформаційні системи органів влади.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, “це відбулося через безпосередній аналіз понад 33 000 критичних подій інформаційної безпеки, виявлених у поточному місяці”.

В СБУ додали, що основними типами виявлених кіберзагроз (хакерських атак) були: з’єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server); спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack); атаки на вебдодатки (Web App Attack); шкідливе програмне забезпечення (Malware).

На базі Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ функціонує система управління подіями інформаційної безпеки (SIEM), яка моніторить події в режимі реального часу та дозволяє аналізувати стан інформаційної безпеки.

Потенційно критичні події безпосередньо обробляють аналітики безпеки, що дає змогу оперативно виявляти, реагувати та запобігати загрозам у національному кіберпросторі.

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