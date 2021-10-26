СБУ провела антитерористичні навчання на вежі телерадіомовлення на горі Карачун

Служба безпеки України провела антитерористичні тренування на вежі телерадіомовлення на горі Карачун поблизу Слов’янська на Донеччині.
Про це повідомляє пресслужба ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях у вівторок, 26 жовтня.
За легендою, умовні терористи, маючи на меті посилення пропагандистського впливу на місцеве населення, планували залишити без українського мовлення Донецьку, Луганську області й окуповану частину Донбасу.
“На виконання цього завдання, “зловмисники” проникли на територію телевежі, заклали вибухівку та в кількох місцях здійснила “підпали”. Правоохоронці оперативно відреагували на ситуацію, загасили умовні пожежі та встановили місце знаходження “терористів” і знешкодили їх”, – переповідає хід навчань пресслужба силовиків.
Основною метою навчань було “підвищення рівня безпеки у районі проведення ООС”.
Нагадаємо, що телевежа на горі Карачун є одним із важливих стратегічних об’єктів можливих терористичних посягань.
Радіотелепередавальна станція Краматорськ (РТПС) разом із радіотелевежею була знищена терористами у 2014 році. Українське мовлення вдалося відновити тільки наприкінці 2016 року.
Читайте також:
На кордоні з Придністров’ям СБУ провела антитерористичні навчання
СБУ провела масштабні навчання біля кордону з РФ – “ліквідовувала ворожі ДРГ”. ФОТО, ВІДЕО
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!