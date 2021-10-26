СБУ провела антитерористичні навчання на вежі телерадіомовлення на горі Карачун

Фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки України провела антитерористичні тренування на вежі телерадіомовлення на горі Карачун поблизу Слов’янська на Донеччині.

Про це повідомляє пресслужба ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях у вівторок, 26 жовтня.

За легендою, умовні терористи, маючи на меті посилення пропагандистського впливу на місцеве населення, планували залишити без українського мовлення Донецьку, Луганську області й окуповану частину Донбасу.

“На виконання цього завдання, “зловмисники” проникли на територію телевежі, заклали вибухівку та в кількох місцях здійснила “підпали”. Правоохоронці оперативно відреагували на ситуацію, загасили умовні пожежі та встановили місце знаходження “терористів” і знешкодили їх”, – переповідає хід навчань пресслужба силовиків.

Основною метою навчань було “підвищення рівня безпеки у районі проведення ООС”.

Нагадаємо, що телевежа на горі Карачун є одним із важливих стратегічних об’єктів можливих терористичних посягань.

Радіотелепередавальна станція Краматорськ (РТПС) разом із радіотелевежею була знищена терористами у 2014 році. Українське мовлення вдалося відновити тільки наприкінці 2016 року.

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