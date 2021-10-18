На кордоні з Придністров’ям СБУ провела антитерористичні навчання

Фото: пресцентр СБУ

Служба безпеки України звітує, що провела багатоетапні антитерористичні навчання у прикордонних районах Вінницької області.

Про це пресцентр спецслужби повідомив у понеділок, 18 жовтня.

“Спецпризначенці знешкодили членів умовних диверсійно-розвідувальних груп, які планували вчинити вибухи на об’єктах Дністровського гідротехнічного каскаду і втекти до самопроголошеного Придністров’я, нелегально перетнувши державний кордон”, – йдеться в пресрелізі.

За легендою навчань, умовні диверсанти прибули в регіон із завданням спровокувати масштабну надзвичайну ситуацію. Зловмисники планували “підірвати” стратегічні об’єкти енергопостачання.

Одну з “диверсійних” груп затримали поблизу їхньої схованки під час спроби наблизитись до терористично уразливого об’єкту.

Інша група після невдалої спроби “замінування” об’єкту критичної інфраструктури захопила заручників та висунула вимоги до керівництва держави.

У результаті проведених перемовин та спільних антитерористичних заходів, силовики відволікли увагу озброєних “диверсантів” та ліквідували їх. Усіх заручників було звільнено.

“Особливістю тренувань був пошук і нейтралізація одночасно декількох диверсійних груп поблизу кордону в нічний час. Це дало змогу змоделювати максимально складні й наближені до реальних умов антитерористичні навчання”, – підкреслили в СБ.

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