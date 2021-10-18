На кордоні з Придністров’ям СБУ провела антитерористичні навчання

Служба безпеки України звітує, що провела багатоетапні антитерористичні навчання у прикордонних районах Вінницької області.
Про це пресцентр спецслужби повідомив у понеділок, 18 жовтня.
“Спецпризначенці знешкодили членів умовних диверсійно-розвідувальних груп, які планували вчинити вибухи на об’єктах Дністровського гідротехнічного каскаду і втекти до самопроголошеного Придністров’я, нелегально перетнувши державний кордон”, – йдеться в пресрелізі.
За легендою навчань, умовні диверсанти прибули в регіон із завданням спровокувати масштабну надзвичайну ситуацію. Зловмисники планували “підірвати” стратегічні об’єкти енергопостачання.
Одну з “диверсійних” груп затримали поблизу їхньої схованки під час спроби наблизитись до терористично уразливого об’єкту.
Інша група після невдалої спроби “замінування” об’єкту критичної інфраструктури захопила заручників та висунула вимоги до керівництва держави.
У результаті проведених перемовин та спільних антитерористичних заходів, силовики відволікли увагу озброєних “диверсантів” та ліквідували їх. Усіх заручників було звільнено.
“Особливістю тренувань був пошук і нейтралізація одночасно декількох диверсійних груп поблизу кордону в нічний час. Це дало змогу змоделювати максимально складні й наближені до реальних умов антитерористичні навчання”, – підкреслили в СБ.
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