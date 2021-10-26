Кулеба назвав умову зустрічі глав МЗС “норманського формату”

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Зустріч міністрів закордонних справ країн “нормандської четвірки” відбудеться тоді, коли очільник МЗС Російської Федерації Сергій Лавров дасть згоду на участь у ній.

Про це у вівторок, 26 жовтня, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час години спілкування у твіттері.

“Зустріч міністрів буде тоді, коли Сергій Лавров погодиться взяти в ній участь. Ми з Гайко Маасом та Жаном-Івом Ле Дріаном готові”, – написав Кулеба.

Зустріч міністрів буде тоді, коли Сергій Лавров погодиться взяти в ній участь. Ми з Гайко Маасом та Жаном-Івом Ле Дріаном готові. https://t.co/khjrcxThma — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 26, 2021

Нагадаємо, наприкінці серпня очільник МЗС України Кулеба заявив, що наша держава з осені повернеться до спроб організувати саміт “нормандської четвірки”.

Востаннє лідери “нормандської четвірки” – керівники України, Німеччини, Франції і Росії – проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі.

Відтоді через пандемію контакти перейшли в онлайн-режим, але Росія відмовляється від проведення нового саміту навіть таким чином. Тим часом у “нормандському” форматі час від часу відбуваються тільки зустрічі політичних радників керівників, але через позицію Росії вони теж практично не дають конкретних результатів.

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