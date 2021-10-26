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Кулеба назвав умову зустрічі глав МЗС “норманського формату”

26/10/2021 18:30

Зустріч міністрів закордонних справ країн “нормандської четвірки” відбудеться тоді, коли очільник МЗС Російської Федерації Сергій Лавров дасть згоду на участь у ній.

Про це у вівторок, 26 жовтня, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час години спілкування у твіттері.

“Зустріч міністрів буде тоді, коли Сергій Лавров погодиться взяти в ній участь. Ми з Гайко Маасом та Жаном-Івом Ле Дріаном готові”, – написав Кулеба.

Нагадаємо, наприкінці серпня очільник МЗС України Кулеба заявив, що наша держава з осені повернеться до спроб організувати саміт “нормандської четвірки”.

Востаннє лідери “нормандської четвірки” – керівники України, Німеччини, Франції і Росії – проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі.
Відтоді через пандемію контакти перейшли в онлайн-режим, але Росія відмовляється від проведення нового саміту навіть таким чином. Тим часом у “нормандському” форматі час від часу відбуваються тільки зустрічі політичних радників керівників, але через позицію Росії вони теж практично не дають конкретних результатів.

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