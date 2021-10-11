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Зеленський переговорив із Меркель та Макроном про підготовку саміту “нормандської четвірки”

11/10/2021 20:10

Президент Володимир Зеленський обговорив із канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном активізацію переговорів для закінчення війни на сході України та підготовку саміту “нормандської четвірки”.

Про це Зеленський написав у твіттері у понеділок, 11 жовтня.

“Провів важливу розмову з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном щодо активізації переговорів для закінчення війни на Донбасі та підготовки саміту нормандської четвірки”, – зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна, Німеччина та Франція виступають за досягнення домовленостей стосовно узгоджених послідовних кроків, які зможуть забезпечити встановлення миру на сході України.

Як повідомляє пресслужба офісу президента, глава української держави подякував ФРН та Франції за незмінну позицію на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, активну участь у переговорах у нормандському форматі дотепер і висловив сподівання на таку ж активну участь і в майбутньому.

Сторони відзначили, що очікують від цього саміту конструктиву та досягнення домовленостей щодо узгоджених послідовних кроків, які зможуть забезпечити встановлення стійкого миру на сході України. Лідери трьох держав обговорили пропозиції щодо домовленостей, які могли б бути розглянуті на саміті в нормандському форматі.

Президент України поінформував співрозмовників про безпекову ситуацію на сході країни, а також про зусилля, яких докладає українська сторона з метою досягнення миру.

Німецький та французький лідери привітали вагомі практичні кроки української сторони, спрямовані на врегулювання конфлікту. Вони запевнили, що їхні держави й надалі докладатимуть усіх необхідних зусиль для мирного врегулювання на сході України.

Учасники зустрічі відзначили важливість дотримання сторонами зобов’язань, узятих на себе в Парижі у грудні 2019 року, та погодилися з необхідністю детального обговорення стану їхнього виконання під час наступного саміту «нормандської четвірки».

Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон пообіцяли порушити ці питання під час своєї розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

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Україна

Зеленський переговорив із Меркель та Макроном про підготовку саміту “нормандської четвірки”

Президент Володимир Зеленський обговорив із канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Еммануелем Макроном активізацію переговорів для закінчення війни на сході України та підготовку саміту “нормандської четвірки”. Про це...

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