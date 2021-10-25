У Латвії з’явилася нова авіаційна база НАТО

Північноатлантичний альянс ввів у експлуатацію третю авіаційну базу в Балтійському регіоні.
Про це інформує “Інтерфакс-Україна” із посиланням на пресслужбу повітряного командування НАТО.
Зазначається, що повітряні сили країн-членів НАТО після завершення модернізації та сертифікації ввели в режим повномасштабного використання військову авіаційну базу Лієлварде в Латвії.
Бойові літаки НАТО, які здійснюють патрулювання в Балтійському регіоні, зможуть використовувати аеродром як запасний злітно-посадковий майданчик.
“Тепер союзні ПС НАТО мають доступ до ще одного модернізованого військового аеродрому в регіоні Балтики. Аеродром Лієлварде здатний приймати союзні літаки в будь-який час доби і в будь-яких погодних умовах”, – повідомляє пресслужба НАТО.
Латвійська авіабаза в Лієлварде матиме велике значення для передового розміщення сил Альянсу на його східному фланзі.
У разі неможливості використання авіаційних баз в Емарі в Естонії та Шяуляй в Литві, винищувачі країн-членів НАТО будуть направлятися на латвійський аеродром.
Окрім винищувачів на авіабазі будуть розміщуватися військово-транспортні літаки та безпілотні літальні апарати.
Невдовзі на аеродром у Лієлварде прибудуть данські винищувачі F-16 для здійснення на ротаційній основі патрулювання НАТО в регіоні Балтійського моря.
Авіабаза у Лієлварде розташована на південний схід від Риги, була заснована СРСР ще в 1970 році. Вона була однією з найбільших у країнах Балтії.
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