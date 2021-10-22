НАТО заснувало інноваційний безпековий фонд на мільярд євро

У Брюсселі в штаб-квартирі НАТО, в рамках зустрічі міністрів оборони країн Альянсу, відбулася церемонія підписання установчих документів зі створення першого в історії Інноваційного фонду НАТО. Його обсяг – мільярд євро.

Про це в п’ятницю, 22 жовтня, інформує пресслужба Північноатлантичного Альянсу.

“Міністри 17-ти країн-союзниць погодилися очолити розвиток першого Інноваційного фонду НАТО. Під час Брюссельського саміту лідери НАТО зобов’язалися зміцнювати наш Альянс, включаючи підтримку та захист трансатлантичних інновацій. Сьогодні ми виконали це зобов’язання. Разом ми забезпечимо безпеку для наших народів у цьому швидкоплинному світі”, – сказав під час церемонії генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Багатонаціональний Інноваційний фонд допоможе підтримувати НАТО на вістрі технологічного розвитку за допомогою спільних інвестицій в обсязі 1 мільярд євро у розвиток технологій подвійного призначення, які потенційно можуть бути застосовані в секторах оборони й безпеки.

Створення такого фонду також сприятиме тіснішій співпраці та довірі країн-учасниць у глибоких технологічних інноваціях, без чого було б важко досягти успіху в пошуку інноваційних рішень, які є необхідними для захисту Альянсу вже зараз.

“Разом з інструментом НАТО, так званим прискорювачем оборонних інновацій для Північної Атлантики (DIANA), Інноваційний фонд НАТО підтримуватиме розвиток захищеної трансатлантичної спільноти в галузі інновацій”, – йдеться у документі.

Під час саміту у Брюсселі у червні 2021 року відразу декілька країн запропонували відкрити на власній території головні офіси та регіональні інноваційні центри DIANA для створення розгалуженої інноваційної мережі з охопленням Європи та Північної Америки.

Обидві згадані ініціативи, як очікується, набудуть повної реалізації під час наступного саміту НАТО в Мадриді в 2022 році.

Сьогодні зобов’язання в рамках новоствореного Інноваційного фонду НАТО взяли на себе 17 країн-союзниць – Бельгія, Чеська Республіка, Естонія, Німеччина, Греція, Угорщина, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія та Велика Британія.

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