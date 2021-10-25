Секретар РНБО Данілов заявив про три групи російського впливу в Україні

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: "Українська правда"

На території нашої держави діють три групи впливу, які представляють інтереси Російської Федерації.

Про це в інтерв’ю “РБК-Україна”, опублікованому в понеділок, 25 жовтня, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

За його словами, серед проросійських груп в Україні зараз відбувається боротьба за вплив.

“Давайте так… Що на сьогодні відбувається на російському напрямку? На російському напрямку зараз відбувається колосальна боротьба за вплив на Україну серед тих людей, які перебувають на території нашої країни. Між цими групами йде зіткнення”, – сказав Данілов.

Народний депутат від “Опозиційної платформи – За життя” Віктор Медведчук, за словами Данілова, входив до однієї з таких груп.

“Медведчук був однією з цих груп, він був, скажімо так, у фаворі з урахуванням того, що він кум Путіна. Зараз між цими групами йде з’ясування взаємин, хто буде тут старшим і представлятиме інтереси Російської Федерації. Багато таких груп? Я знаю як мінімум три групи, які з’ясовують, хто представлятиме тут інтереси Володимира Путіна. Група, яка розпалася, – це була група Медведчука, четверта”, – сказав Данілов.

Відповідаючи на запитання, чи може статися так, що Віктор Медведчук виграє судові процеси проти України в ЄСПЛ, Данілов відповів: “Подивімося, як це відбуватиметься, коли і які аргументи будуть у того чи іншого боку, тоді будемо вести дискусії на цю тему. Чи вони цим питанням займатимуться? Ну, швидше за все будуть, тому що достатньо грошей наймати дорогих адвокатів для того, щоб вони супроводжували, займалися і рухали”.

Водночас Данілов зазначив, що Медведчук перебуває під домашнім арештом не через санкції.

“Санкції не мають до цього відношення, ми займалися превентивними заходами. Але якщо в 2014-2016 роках відбувалися якісь процеси, суспільство же має про них знати. ..Треба чітко розуміти наслідки тих чи інших дій. Це, до речі, стосується не тільки Медведчука”, – додав секретар РНБО.

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