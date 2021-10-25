Під судом у тимчасово окупованому Сімферополі затримали 21 людину

Фото: Кримська солідарність

Російські силовики затримали 21 людину біля будівлі підконтрольного Кремлю Кримського гарнізонного військового суду в окупованому Сімферополі.

Про це в понеділок, 25 жовтня, повідомило громадське об’єднання “Кримська солідарність”.

Серед затриманих – кримські татари та журналісти.

За інформацією об’єднання, затриманих відвезли до відділку поліції Центрального району міста.

Російські силові відомства в окупованому Криму наразі не коментували інформацію про затриманих.

Раніше повідомлялося, що російські силовики затримують кримськотатарських активістів біля будівлі підконтрольного Кремлю Кримського гарнізонного суду у Сімферополі.

Кримські активісти зібралися біля суду, де адвокати по відеоконференцзв’язку повинні були взяти участь у розгляді апеляційної скарги на вирок фігурантам красногвардійської «справи Хізб ут-Тахрір». Російські поліцейські вимагали від присутніх розійтися, після чого співробітники ОМОНу почали заводити активістів у автобус, зокрема й жінок.

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