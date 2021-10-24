СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2769405 +20791
Летальні випадки:
63872 +386
Одужали:
2375776 +6081
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 13986710 (+59357). Оновлено: 08:12 24.10.2021
Home / Україна / Межа закону / Вбивство поліцейського в Чернігові: крім підлітків, під суд підуть двоє співробітників

Вбивство поліцейського в Чернігові: крім підлітків, під суд підуть двоє співробітників

24/10/2021 12:53

У Чернігові судитимуть двох поліцейських, які залишили колег без допомоги, і це призвело до вбивства одного з правоохоронців компанією підлітків.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на речника обласної прокуратури Валерія Литовченка.

За його словами, двом співробітникам управління патрульної поліції в Чернігівській області повідомлено про підозру у завідомому залишенні без допомоги особи, яка перебувала в небезпечному для життя стані, що спричинило її смерть (ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, поліцейські управління патрульної поліції в Чернігівській області в ніч на 2 жовтня під час патрулювання вулиці Незалежності в Чернігові виявили групу людей, у яких був конфлікт із двома чоловіками – поліцейськими, які на той момент перебували у відпустці, а відтак у цивільному одязі.

“Однак правоохоронці не припинили виявлене правопорушення, а покинули місце події, залишивши без допомоги двох поліцейських, які, зважаючи на кількість нападників, перебували у загрозливому для життя стані. Після цього побиття потерпілих продовжилося, в результаті чого один із них помер на місці події, а інший потрапив до лікарні”, – уточнив Литовченко.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі територіального управління ДБР, розташованого у Києві.

Як повідомляла “Новинарня“, вночі 2 жовтня на вулиці Незалежності в Чернігові група молодиків завдала тілесних ушкоджень двом поліцейським (вони були у відпустці, в цивільному). Внаслідок цього один з них загинув, іншого доставлено до лікарні.
За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за п.12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, скоєне за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 186 (грабіж, поєднаний з насильством, або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Також відкрито провадження за незакінчений замах на вбивство двох осіб, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 15 п. 1, п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).
Правоохоронці доставили до районного відділу поліції шістьох молодиків. Чотирьом із них, які безпосередньо завдавали тілесні ушкодження поліцейським, повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства. Підозрювані – чернігівці, наймолодшому з них 16 років, ще двом по 17 років, найстаршому – 18. Також поліція повідомила про підозру у скоєнні грабежу 32-річному чернігівцю, який забрав сумку одного з потерпілих.
Суд призначив усім підозрюваним запобіжний захід – два місяці тримання в СІЗО.

Читайте також:
Вбивство поліцейського в Чернігові: суд арештував усіх підозрюваних

Унікальних переглядів: 88
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Вбивство поліцейського в Чернігові: крім підлітків, під суд підуть двоє співробітників

У Чернігові судитимуть двох поліцейських, які залишили колег без допомоги, і це призвело до вбивства одного з правоохоронців компанією підлітків. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на речника обласної...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse