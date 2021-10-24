Вбивство поліцейського в Чернігові: крім підлітків, під суд підуть двоє співробітників

У Чернігові судитимуть двох поліцейських, які залишили колег без допомоги, і це призвело до вбивства одного з правоохоронців компанією підлітків.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на речника обласної прокуратури Валерія Литовченка.

За його словами, двом співробітникам управління патрульної поліції в Чернігівській області повідомлено про підозру у завідомому залишенні без допомоги особи, яка перебувала в небезпечному для життя стані, що спричинило її смерть (ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, поліцейські управління патрульної поліції в Чернігівській області в ніч на 2 жовтня під час патрулювання вулиці Незалежності в Чернігові виявили групу людей, у яких був конфлікт із двома чоловіками – поліцейськими, які на той момент перебували у відпустці, а відтак у цивільному одязі.

“Однак правоохоронці не припинили виявлене правопорушення, а покинули місце події, залишивши без допомоги двох поліцейських, які, зважаючи на кількість нападників, перебували у загрозливому для життя стані. Після цього побиття потерпілих продовжилося, в результаті чого один із них помер на місці події, а інший потрапив до лікарні”, – уточнив Литовченко.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі територіального управління ДБР, розташованого у Києві.

Як повідомляла “Новинарня“, вночі 2 жовтня на вулиці Незалежності в Чернігові група молодиків завдала тілесних ушкоджень двом поліцейським (вони були у відпустці, в цивільному). Внаслідок цього один з них загинув, іншого доставлено до лікарні.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за п.12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, скоєне за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 186 (грабіж, поєднаний з насильством, або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Також відкрито провадження за незакінчений замах на вбивство двох осіб, за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 15 п. 1, п. 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

Правоохоронці доставили до районного відділу поліції шістьох молодиків. Чотирьом із них, які безпосередньо завдавали тілесні ушкодження поліцейським, повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства. Підозрювані – чернігівці, наймолодшому з них 16 років, ще двом по 17 років, найстаршому – 18. Також поліція повідомила про підозру у скоєнні грабежу 32-річному чернігівцю, який забрав сумку одного з потерпілих.

Суд призначив усім підозрюваним запобіжний захід – два місяці тримання в СІЗО.

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