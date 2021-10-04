Вбивство поліцейського в Чернігові: суд арештував усіх підозрюваних

Деснянський районний суд міста Чернігова обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на період досудового розслідування усім чотирьом підозрюваним у вбивстві поліцейського та чоловікові, який пограбував одного з потерпілих.

Про це в понеділок, 4 жовтня, інформує пресслужба поліції Чернігівської області.

“На час досудового розслідування п’ятеро фігурантів перебуватимуть під вартою”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дії чотирьох зловмисників правоохоронці кваліфікують за п.12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, скоєне за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Вчинок ще одного затриманого фігуранта кваліфікований як грабіж, поєднаний з насильством, або за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 186) ККУ.

Нагадаємо, трагічний інцидент трапився 2 жовтня близько першої години ночі на вулиці Незалежності в Чернігові. Унаслідок побиття молодиками двох поліцейських один із них помер на місці, другого госпіталізували. Обидва потерпілі були в цивільному одязі й поза виконанням службових обов’язків.

Загиблому зловмисники завдали понад 20 ударів у голову. Його товариша побили й пограбували.

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