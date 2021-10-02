У Чернігові розслідують смерть поліцейського внаслідок побиття

Поліція Чернігова встановлює обставини нічного інциденту в супермаркеті обласного центру, внаслідок один поліцейський унаслідок побиття загинув, ще один – отримав травми.
Про це повідомив сектор комунікації поліції Чернігівщини.
“Сьогодні близько опівночі на вулиці Незалежності в Чернігові група молодиків завдала тілесних ушкоджень поліцейським. Внаслідок цього один з них загинув, другого доставлено до лікарні. За цим фактом поліція Чернігівської області відкрила кримінальне провадження та призначила службове розслідування”, – сказано в повідомленні.
Зазначається, що на момент інциденту обидва поліцейських перебували у відпустці та були у цивільному одязі.
Поліція затримала шістьох молодиків, які можуть бути причетні до події.
Для встановлення об’єктивної картини інциденту поліція опитує свідків, вивчає відео з камер спостереження. Поліція просить всіх, хто міг стати свідком події звернутися за номером телефону – 093 853 41 16.
“Слідчий поліції відкрив провадження за фактом умисного вбивства. Тривають слідчі дії. Справа перебуває на особистому контролі керівництва ГУНП”, – розповіли правоохоронці.
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