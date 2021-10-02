СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2447222 +11809
Летальні випадки:
56649 +203
Одужали:
2261924 +3469
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 12922388 (+46962). Оновлено: 08:18 02.10.2021
Home / Україна / Межа закону / У Чернігові розслідують смерть поліцейського внаслідок побиття

У Чернігові розслідують смерть поліцейського внаслідок побиття

02/10/2021 19:32

Поліція Чернігова встановлює обставини нічного інциденту в супермаркеті обласного центру, внаслідок один поліцейський унаслідок побиття загинув, ще один – отримав травми.

Про це повідомив сектор комунікації поліції Чернігівщини.

“Сьогодні близько опівночі на вулиці Незалежності в Чернігові група молодиків завдала тілесних ушкоджень поліцейським. Внаслідок цього один з них загинув, другого доставлено до лікарні. За цим фактом поліція Чернігівської області відкрила кримінальне провадження та призначила службове розслідування”, – сказано в повідомленні.

Зазначається, що на момент інциденту обидва поліцейських перебували у відпустці та були у цивільному одязі.

Поліція затримала шістьох молодиків, які можуть бути причетні до події.

Для встановлення об’єктивної картини інциденту поліція опитує свідків, вивчає відео з камер спостереження. Поліція просить всіх, хто міг стати свідком події звернутися за номером телефону – 093 853 41 16.

“Слідчий поліції відкрив провадження за фактом умисного вбивства. Тривають слідчі дії. Справа перебуває на особистому контролі керівництва ГУНП”, – розповіли правоохоронці.

Читайте також:
На Харківщині трьох поліцейських судитимуть через побиття фермерів

Унікальних переглядів: 76

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Чернігові розслідують смерть поліцейського внаслідок побиття

Поліція Чернігова встановлює обставини нічного інциденту в супермаркеті обласного центру, внаслідок один поліцейський унаслідок побиття загинув, ще один – отримав травми. Про це повідомив сектор комунікації поліції Чернігівщини. “Сьогодні...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02