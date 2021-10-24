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Меркель і уявити не могла, що Путін вторгнеться в Україну

24/10/2021 12:05

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка залишає посаду, не припускала, що президент РФ Володимир Путін окупує Крим і влаштує війну на Донбасі.

Про це йдеться в інтерв’ю Меркель виданню Suddeutsche Zeitung, опублікованому 22 жовтня.

Меркель розповіла, що відчула “значні розбіжності” з Путіним ще десять років тому – під час його виступу в Бундестазі. Це стосувалося бачення розпаду СРСР. Путін вважав це “сумною подією”, Берлін – “радістю закінчення холодної війни, об’єднання Німеччини та європейської єдності”.

“Під час вступу на посаду я й уявити собі не могла, що він (Путін) анексує Крим і що на сході України – практично поруч із Євросоюзом – дійде до таких воєнних зіткнень”, – зізналася канцлерка.

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