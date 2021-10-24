Меркель і уявити не могла, що Путін вторгнеться в Україну

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, яка залишає посаду, не припускала, що президент РФ Володимир Путін окупує Крим і влаштує війну на Донбасі.
Про це йдеться в інтерв’ю Меркель виданню Suddeutsche Zeitung, опублікованому 22 жовтня.
Меркель розповіла, що відчула “значні розбіжності” з Путіним ще десять років тому – під час його виступу в Бундестазі. Це стосувалося бачення розпаду СРСР. Путін вважав це “сумною подією”, Берлін – “радістю закінчення холодної війни, об’єднання Німеччини та європейської єдності”.
“Під час вступу на посаду я й уявити собі не могла, що він (Путін) анексує Крим і що на сході України – практично поруч із Євросоюзом – дійде до таких воєнних зіткнень”, – зізналася канцлерка.
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