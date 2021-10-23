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В Україні будують нові безпечні сховища для боєприпасів. ВІДЕО

23/10/2021 12:47

Міністерство оборони України ініціювало низку заходів із реконструкції окремих баз і складів зберігання боєприпасів з будівництвом на них спеціальних сучасних захищених сховищ.

Як передає АрміяInform, мета заходів – недопущення виникнення надзвичайних ситуацій на арсеналах Збройних сил України.

Організацію будівельних робіт поклали на Центральне управління безпеки військової служби ЗСУ, яке уклало угоди з будівельними компаніями, що відповідально ставляться до виконання умов державного контракту.

Будівництво проводиться коштом фінансового ресурсу бюджетної “Програми забезпечення живучості арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних сил України на 1995-2025 роки”, показники якої передбачають виконання повного комплексу заходів щодо створення безпечних умов зберігання боєзапасу ЗС України, зокрема реконструкцію технічних територій з будівництвом спеціальних захищених залізобетонних сховищ.

Сховища, спроєктовані з використанням досвіду країн-членів НАТО, відповідають сучасним вимогам безпеки зберігання боєзапасу та забезпечать запобігання виникненню пожеж та аварійних ситуацій на арсеналах.

Спеціальне обладнання сховищ забезпечує мінімізацію впливу негативного людського чинника під час проведення спеціальних робіт із ракетами, боєприпасами та іншими небезпечними речовинами.

Завдяки проведеним заходам, наприкінці 2021 року на окремих арсеналах планується введення в експлуатацію першої черги побудованих сховищ з поліпшеними умовами зберігання боєзапасу.

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