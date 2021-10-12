Міноборони скаржиться в ДБР на компанії, які “завалили” реконструкцію складів боєприпасів ЗСУ після вибухів

Будівництво нового сховища на калинівському арсеналі. Фото ГШ ЗСУ

Міністерство оборони України передало до Державного бюро розслідувань матеріали аудиту щодо реконструкції арсеналів у Цвітосі, Богданівці та Калинівці.

Роботи на цих складах боєприпасів мали проводити ТОВ “Північно-Український Будівельний Альянс” та ТОВ “БК “УКРБУДМОНТАЖ”, передає “Армія.Інформ”.

Зазначається, що в жовтні 2019 року “після систематичного зниження темпів будівництва” згаданими компаніями роботи на арсеналах були припинені.

“Після розірвання у односторонньому порядку державних контрактів з цими товариствами (за систематичне невиконання умов договорів) з 30 березня до 4 квітня минулого року комісія замовника перевірила фактичне виконання робіт. Виявилося, що будівельні роботи з реконструкції виконані у Цвітосі – на 41%, у Богданівці – на 11%, а у Калинівці – лише на 10%“, – йдеться в повідомленні.

У першому півріччі 2021 року Департамент внутрішнього аудиту МОУ перевірив виконання заходів забезпечення живучості, зокрема, реконструкції сховищ у Калинівці, Богданівці та Цвітосі ‒ у обсягах державних контрактів, укладених зі згаданими вище компаніями.

“Перевірка підтвердила наявність з боку згаданих товариств заборгованості перед МОУ на суму 900 млн гривень. Було запропоновано вжити заходів щодо стягнення цієї суми”, – інформує видання.

Відтак, Міноборони наприкінці серпня цього року передало до Державного бюро розслідувань матеріали аудиту. Тоді ж про результати аудиту поінформовано офіс генерального прокурора та Київську спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері.

Також відомтсво зверталося і до правоохоронців.

“За результатами проведення Держаудитслужбою та Рахунковою палатою аудиту ефективності використання коштів на виконання заходів живучості на арсеналах, базах і складах окремі посадові особи ЗСУ були притягнуті до дисциплінарної відповідальності“, – додали у “Армія.Інформ”.

Для продовження реконструкції арсеналів Міністерством оборони були укладені нові державні контракти на реконструкцію 2-ї та 3-ї черг уже “з більш відповідальними виконавцями”:

ТОВ “ЦЕНТРБУД”;

ТОВ “СПЕЦТЕХРЕСУРС”;

ТОВ “Альтіс-Констракшен”.

“Будівельні роботи цими компаніями тривають без зривів, у строки, зазначені календарними графіками. І оборонне відомство чітко стежить за цим”, – наголосили журналісти видання МОУ.

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