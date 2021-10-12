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Міноборони скаржиться в ДБР на компанії, які “завалили” реконструкцію складів боєприпасів ЗСУ після вибухів

12/10/2021 16:27

Міністерство оборони України передало до Державного бюро розслідувань матеріали аудиту щодо реконструкції арсеналів у Цвітосі, Богданівці та Калинівці.

Роботи на цих складах боєприпасів мали проводити ТОВ “Північно-Український Будівельний Альянс” та ТОВ “БК “УКРБУДМОНТАЖ”, передає “Армія.Інформ”.

Зазначається, що в жовтні 2019 року “після систематичного зниження темпів будівництва” згаданими компаніями роботи на арсеналах були припинені.

“Після розірвання у односторонньому порядку державних контрактів з цими товариствами (за систематичне невиконання умов договорів) з 30 березня до 4 квітня минулого року комісія замовника перевірила фактичне виконання робіт. Виявилося, що будівельні роботи з реконструкції виконані у Цвітосі – на 41%, у Богданівці – на 11%, а у Калинівці – лише на 10%“, – йдеться в повідомленні.

У першому півріччі 2021 року Департамент внутрішнього аудиту МОУ перевірив виконання заходів забезпечення живучості, зокрема, реконструкції сховищ у Калинівці, Богданівці та Цвітосі ‒ у обсягах державних контрактів, укладених зі згаданими вище компаніями.

“Перевірка підтвердила наявність з боку згаданих товариств заборгованості перед МОУ на суму 900 млн гривень. Було запропоновано вжити заходів щодо стягнення цієї суми”, – інформує видання.

Відтак, Міноборони наприкінці серпня цього року передало до Державного бюро розслідувань матеріали аудиту. Тоді ж про результати аудиту поінформовано офіс генерального прокурора та Київську спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері.

Також відомтсво зверталося і до правоохоронців.

“За результатами проведення Держаудитслужбою та Рахунковою палатою аудиту ефективності використання коштів на виконання заходів живучості на арсеналах, базах і складах окремі посадові особи ЗСУ були притягнуті до дисциплінарної відповідальності“, – додали у “Армія.Інформ”.

Для продовження реконструкції арсеналів Міністерством оборони були укладені нові державні контракти на реконструкцію 2-ї та 3-ї черг уже “з більш відповідальними виконавцями”:

  • ТОВ “ЦЕНТРБУД”; 
  • ТОВ “СПЕЦТЕХРЕСУРС”; 
  • ТОВ “Альтіс-Констракшен”.

“Будівельні роботи цими компаніями тривають без зривів, у строки, зазначені календарними графіками. І оборонне відомство чітко стежить за цим”, – наголосили журналісти видання МОУ.

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