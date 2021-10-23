Рада суддів обрала чотирьох кандидатів до Етичної ради

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Рада суддів України за підсумками таємного голосування обрала чотирьох кандидатів до Етичної ради.

Про це в суботу, 23 жовтня, повідомила пресслужба Ради суддів.

За результатами таємного голосування з восьми претендентів обрано чотири кандидати, які набрали понад 16 голосів:

Кишакевич Лев Юрійович – суддя Верховного Суду в касаційному кримінальному суді (26 голосів);

Трясун Юрій Ростиславович – суддя Київського апеляційного суду (24 голоси);

Сіверін Володимир Іванович – суддя Східного апеляційного господарського суду у відставці (20 голосів);

Чумаченко Тетяна Анатоліївна – суддя Верховного Суду в Касаційному адміністративному суді (17 голосів).

Жодного з претендентів не підтримав один проголосувавший. Кандидатури переможців голосування направлені до Вищої ради правосуддя.

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