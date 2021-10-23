Рада суддів обрала чотирьох кандидатів до Етичної ради

Рада суддів України за підсумками таємного голосування обрала чотирьох кандидатів до Етичної ради.
Про це в суботу, 23 жовтня, повідомила пресслужба Ради суддів.
За результатами таємного голосування з восьми претендентів обрано чотири кандидати, які набрали понад 16 голосів:
Жодного з претендентів не підтримав один проголосувавший. Кандидатури переможців голосування направлені до Вищої ради правосуддя.
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