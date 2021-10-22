Верховний Суд очолив Всеволод Князєв

Всеволод Князєв

Пленум Верховного Суду обрав нового голову – ним став Всеволод Князєв.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання пленуму в п’ятницю, 22 жовтня.

За кандидатуру Князєва проголосували 98 суддів з 169. Він почне виконувати свої обов’язки 1 грудня.

“За мною немає ніяких політичних сил і ніяких центрів впливу. І я вважаю, що це дуже добре”,- заявив Князєв учасникам пленуму, якого цитує “РБК”.

Князєву 42 роки, він родом з Миколаєва. Закінчив Миколаївський гуманітарний інститут, а також Одеську юридичну академію.

Працював юрисконсультом, викладачем, адвокатом, а з 2013 року – суддею Миколаївського обласного адміністративного суду. З 2015 по 2017 рік був головою цього суду. З листопада 2017 – суддя Верховного Суду і секретар Великої палати ВС.

Вільно володіє англійською мовою.

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