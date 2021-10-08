Голова Верховного Суду Данішевська йде у відставку

Голова ВСУ Валентина Данішевська

Голова Верховного Суду Валентина Данішевська йде у відставку.

Про це вона оголосила під час свого виступу на пленумі у п’ятницю, 8 жовтня.

Вона запропонувала скликати на 22 жовтня пленум ВС, на якому розглянути питання обрання нового голови.

Водночас сама Данішевська, за її словами, не буде пропонувати свою посаду.

“Значить, можемо шукати в наших рядах наступного голову Верховного Суду”, – сказала суддя, яку цитує “Укрінформ”.

Нагадаємо, що Валентину Данішевську обрали головою ВС наприкінці 2017 року після того, як після реформи був сформований новий склад суду.

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