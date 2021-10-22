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За добу на фронті жоден український військовий не постраждав

22/10/2021 08:42

Упродовж минулої доби, 21 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Один з них – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр командування Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

В районі Луганського ворог двічі відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Біля Південного російські найманці здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

В напрямку Кримського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, а також зі станкових протитанкових гранатометів.

“На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь,
змусивши його припинити обстріли”, – наголосили в штабі.

Станом на 7 годину ранку, 22 жовтня, зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
Неподалік Золотого-4 ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням.

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