СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2725385 +23785
Летальні випадки:
63003 +614
Одужали:
2361365 +8530
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 13854545 (+72999). Оновлено: 08:12 22.10.2021
Home / Світ / Росія / Через сильний вітер відвалився кусок Кремля. ЗСУ вже іронізують. ВІДЕО

Через сильний вітер відвалився кусок Кремля. ЗСУ вже іронізують. ВІДЕО

22/10/2021 15:35

У Москві сильний вітер зірвав зубець від муру, який оточує Кремль.

Відповідне відео поширив у п’ятницю, 22 жовтня, телеграм-канал Baza.

Видно, що стихія зірвала встановлені на стіні риштування й воно потягнуло за собою частину архітектурного ансамблю.

Момент потрапив на відео. “Ви тільки подивіться! Який вітер!”, – захоплено коментує голос за кадром.

503-й окремий батальйон морської піхоти поширив це відео на своїй сторінці у ФБ, підписавши його “Падіння імперії”.

“Імперія має бути зруйнована! Слава Україні!”, – додали “борсуки”.

Читайте також:
Під Рязанню вибухнув пороховий завод, багато загиблих. ВІДЕО

Унікальних переглядів: 199
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

УЄФА не дасть збірним України і РФ зустрітися у плей-офф ЧС-2022

Спілка європейських футбольних асоціацій розведе збірні України та Російської Федерації у плей-офф відбіркового турніру чемпіонату світу-2022. Про це інформує офіційний сайт УЄФА. За умовами жеребкування стикових матчів, в яких...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse