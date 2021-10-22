Через сильний вітер відвалився кусок Кремля. ЗСУ вже іронізують. ВІДЕО

Ілюстративне фото

У Москві сильний вітер зірвав зубець від муру, який оточує Кремль.

Відповідне відео поширив у п’ятницю, 22 жовтня, телеграм-канал Baza.

Видно, що стихія зірвала встановлені на стіні риштування й воно потягнуло за собою частину архітектурного ансамблю.

Момент потрапив на відео. “Ви тільки подивіться! Який вітер!”, – захоплено коментує голос за кадром.

503-й окремий батальйон морської піхоти поширив це відео на своїй сторінці у ФБ, підписавши його “Падіння імперії”.

“Імперія має бути зруйнована! Слава Україні!”, – додали “борсуки”.

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