Через сильний вітер відвалився кусок Кремля. ЗСУ вже іронізують. ВІДЕО

У Москві сильний вітер зірвав зубець від муру, який оточує Кремль.
Відповідне відео поширив у п’ятницю, 22 жовтня, телеграм-канал Baza.
Видно, що стихія зірвала встановлені на стіні риштування й воно потягнуло за собою частину архітектурного ансамблю.
Момент потрапив на відео. “Ви тільки подивіться! Який вітер!”, – захоплено коментує голос за кадром.
503-й окремий батальйон морської піхоти поширив це відео на своїй сторінці у ФБ, підписавши його “Падіння імперії”.
“Імперія має бути зруйнована! Слава Україні!”, – додали “борсуки”.
Читайте також:
Під Рязанню вибухнув пороховий завод, багато загиблих. ВІДЕО
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!