Під Рязанню вибухнув пороховий завод, є загиблі. ВІДЕО

Фото: Mash

Під Рязанню в Росії вибухнув цех з виробництва пороху. Щонайменше семеро людей загинули, ще дев’ять осіб поки не можуть знайти.

Про інцидент, який стався враці в п’ятницю, 22 жовтня, повідомили низка російських медіа, зокрема телеграм-канал Mash.

У російському МНС підтвердили інформацію про надзвичайну подію в цеху в Рязанській області. У відомстві повідомили, що дані про пожежу надійшли о 8:22 за київським часом. Площа займання поки не встановлена.

Агенції РІА “Новости” джерела в екстрених службах повідомили, що троє людей загинули.

У МНС заявили, що причиною пожежі на заводі під Рязанню стало порушення технологічного процесу.

Нагадаємо, це не перший вибух на пороховому заводі в Росії цього року. 29 липня на хімічному комбінаті “Комбінат Каменський” у Каменськ-Шахтинському Ростовської області в лікарні від отриманих опіків померли семеро осіб.

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