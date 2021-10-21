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У Греції затримали ветерана АТО Олександра Радкевича, засудженого в Литві за воєнні злочини 1991 року

21/10/2021 15:01

У Греції за запитом Литви під час перетину кордону затримали громадянина України, ветерана АТО Олександра Радкевича. Він був засуджений литовським судом у справі про події 1991 року.

Про це в четвер, 21 жовтня, повідомила у фейсбуці правозахисниця, координаторка “Медійної ініціативи за права людини” Ольга Решетилова.

“14 вересня під час перетину кордону у Греції був затриманий громадянин України, ветеран АТО Олександр Радкевич. Як виявилося згодом, його затримали за запитом Литви, де Олександр був заочно засуджений за так званою справою 13 січня”, – написала вона.

За словами правозахисниці, 20 жовтня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс підтвердив, що Литва видала європейський ордер на арешт Радкевича і тепер просить Грецію видати громадянина України їй для відбування покарання.

13 січня 1991 року радянська влада намагалася силою повалити законну владу в Литві, яка 11 березня 1990 року оголосила про незалежність від СРСР.

При захопленні радянськими військовими частинами та спецпідрозділами Вільнюської телевежі і будівлі Литовського радіо і ТБ загинули 14 осіб, більше тисячі беззбройних людей постраждали.

У березні 2019 року Вільнюський окружний суд засудив 67 осіб за скоєння воєнних злочинів під час сумнозвісних подій у січні 1991 року. Зокрема заочно до десяти років позбавлення засудили колишнього міністра оборони СРСР Дмитрія Язова.

“Але серед засуджених виявився і громадянин України Олександр Радкевич, який на початку 1991 року служив у 107-й мотострілецькій дивізії Збройних сил СРСР, 11 січня 1991 року був призначений водієм-механіком танка, який перебував поряд із Будинком друку у Вільнюсі, за який йшла боротьба. Про вирок щодо себе Олександр не знав, хоча добровільно співпрацював зі слідством і був допитаний 2014 року як свідок українською прокуратурою у рамках міжнародної правової допомоги, яку Україна надавала Литві. Згодом Олександр зі свідка перетворився на обвинуваченого“, – повідомила Решетилова.

“Радкевича звинувачують у тяжких воєнних злочинах (вбивство, нелюдське поводження, використання заборонених методів ведення війни) фактично лише за те, що він був присутній у Вільнюсі у січні 1991 року як військовий радянської армії. Дії Радкевича не спричинили шкоди будь-якій людини, що чітко видно із самого вироку”, – додала вона.

У Литві рішення суду набрало законної сили. Наданий Литвою адвокат Радкевича оскаржував вирок в апеляційному суді, але отримав відмову. Адвокати, залучені Українською Гельсінською спілкою з прав людини, розглядають можливість звернення до Європейського суду з прав людини.

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