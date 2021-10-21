Рада ухвалила закон про енергоефективність

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Верховна Рада України ухвалила закон про енергетичну ефективність.

Законопроект №4507 від 17 грудня 2020 року на засіданні в четвер, 21 жовтня, підтримали 282 народні депутати, передає “Інтерфакс”.

Авторами відповідної законодавчої ініціативи стали депутати фракції “Слуга народу”, зокрема Сергій Нагорняк, Андрій Жупанин і голова енергокомітету Андрій Герус, а також депутат від фракції “Європейська солідарність” Михайло Бондар, депутат від фракції “Батьківщина” Альона Шкрум та Вадим Івченко, від фракції “Голос” – Леся Василенко та Інна Совсун.

Як повідомляв раніше Нагорняк, документ містить передумови до створення майже 1 млн робочих місць в Україні, а також можливості для зростання ВВП.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, його розроблено, зокрема, на виконання договору про заснування Енергетичного співтовариства й Угоди про асоціацію з ЄС.

Законопроект, зокрема, пропонує встановлювати цільовий показник щорічного скорочення споживання енергії, який має становити щонайменше 0,7% від сукупного річного обсягу постачань енергії споживачам енергопостачальними організаціями, усередненого за період із 1 січня 2013 року до 31 грудня 2015 року.

Крім того, передбачається встановлення вимог до екодизайну енергоспоживальних продуктів і послуг, а також вимоги до рівня енергоефективності до закупівель та оренди будівель держорганами влади й органами місцевого самоврядування.

Відповідно до законопроекту, за допомогою держпідтримки запроваджуються заходи стимулювання встановлення інтелектуальних систем обліку енергії, зокрема побутовими споживачами.

Положення законопроекту передбачають врегулювання діяльності з енергоаудиту, що включає порядок й особливості кваліфікації енергоаудиторів, процедури здійснення енергоаудиту.

Автори законопроекту пропонують популяризувати інструменти енергоефективності серед населення, а також стимулювати розвиток енергосервісу, законодавчо врегулювавши ці питання.

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