ООС: 13 обстрілів за добу, під Золотим ворог бив зі 120-мм мінометів і ПТРК

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Упродовж минулої доби, 20 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, зокрема 13 обстрілів. Три з них – із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один воїн ЗСУ отримав поранення.

Про це повідомляє пресцентр командування Об’єднаних сил у ранковому зведенні.

Минулої ночі біля Березового ворог вчинив обстріл зі стрілецької зброї.

Поблизу Красногорівки окупанти вели вогонь із мінометів калібру 82 мм і 120 мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У напрямку Золотого-4 російські найманці тричі здійснили обстріли, застосовуючи міномети калібру 120 мм, протитанковий ракетний комплекс, ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

Українські позиції біля Новолуганського ворожі збройні формування тричі обстрілювали з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік Троїцького противник відкривав вогонь із мінометів калібру 82 мм.

У бік Причепилівки російсько-окупаційні війська вели обстріл зі стрілецької зброї.

Біля Новотошківського ворожий вогонь зафіксовано з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

У районі населених пунктів Новоселівка Друга та Верхньоторецьке ворог застосував безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснив скидання ВОГ-25.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарата, ймовірно “Орлан-10”, із перетином лінії зіткнення.

“Внаслідок ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний“, – розповіли у штабі.

Станом на сьому годину ранку з початку доби 21 жовтня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню: в районі Луганського ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.

“Щоб змусити противника припинити вогневу активність, наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації”, – сказано у зведенні.

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